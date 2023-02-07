鴻海遭指逼退前技術長 公司回應了
鏡週刊今（7）日報導，鴻海（2317）逼退前技術長魏國章，遭求償6,200萬元，本月下旬將開庭審理。對此，鴻海回應表示，公司依法辦理，並靜待司法判決，針對任何不實言論，不排除循法律途徑，維護權益。
鏡週刊報導，全球電子代工龍頭鴻海集團為布局電動車產業，2年多前挖角蘋果創辦人賈伯斯的大將魏國章擔任技術長，推出MIH開放電動車平台，吸引2,400家國內外大廠加入，尋求打破電動車龍頭特斯拉的封閉供應鏈。不過，鴻海去年9月逼退魏國章，在此之前更刻意冷凍這位電動車金童，雙方不歡而散。由於未依《勞基法》資遣，鴻海與董座劉揚偉遭求償逾6,200萬元，勞資調解破局，新北地院本月下旬將首度開庭審理。
鴻海發布聲明表示，針對魏國章僱傭司法案，皆依法辦理，並靜待司法判決。鴻海強調，針對任何不實言論，不排除循法律途徑，維護權益。
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