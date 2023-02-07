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iPad相關需求降溫 觸控族群元月營收表現疲弱

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果iPad。路透
蘋果iPad。路透

由於iPad觸控面板需求降溫，GIS-KY（6456）、TPK-KY元月營收同步月減二位數，分析師指出，由於蘋果通常於上半年調整庫存，不利於觸控族群出貨表現，營運面臨挑戰中，對觸控股維持中立評價。

市場法人表示，由於iPad觸控面板需求降溫，GIS-KY的1月營收減少至43.4億元，月減52%，TPK-KY的營收減少至54.9億元，月減20.7%，GIS-KY營收減少幅度大於TPK-KY，主要係去年第4季GIS-KY受惠於iPad旺季效應程度高於TPK-KY所致。

近期通膨、地緣政治等因素持續衝擊消費性電子產品景氣，加上筆記型電腦供應鏈庫存偏高，均不利於觸控面板的出貨表現，此外，考量蘋果通常於上半年調整庫存，在第2季以前，TPK-KY、GIS-KY的營收成長動能可能將面臨挑戰，因此，評價暫維持中立。

觸控面板 營收 iPad

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