是方1月營收2.71億元 創歷年同期新高

是方（6561）1月營收2.61億元，月減1.2%，年增5.6%，創歷年1月同期新高。法人看好，受惠雲端及IDC業務持續成長，將推升是方2023年營運有二位數成長，營收、獲利可望再創新高。

是方近年搭上網路及雲端成長列車，2022年營收30.8億元，年增近一成，創歷史新高，更是自公開發行以來，連續九年創新高。

去年10月是方單月營收攀上2.68億元新高水位，第4季單月營收均有2.6億元以上水準，今年1月是方維持營收高檔水準，也創歷年同期新高。

近年是方積極跳脫傳統二類電信業者形象，轉型為國內數一數二的科技電信服務供應商，隨著企業資料上雲端並積極數位智慧轉型趨勢，加上全球OTT影音平台熱持續延燒，均推升全球網路、IDC及雲端應用需求，而國際OTT及雲端業者近年積極落地台灣，推升是方業務也水漲船高，

近年是方機房空間不足，現有三棟大樓IDC使用率已達99%，去年是方母公司中華電信（2412）返還向是方租用的宏鼎大樓，除因應2022年下半年到2023年需求，同時也持續調整客戶品質，拉高客戶平均貢獻，法人預估，是方2023年營運可望二位數成長，成長最大業務為雲端、IDC等業務。