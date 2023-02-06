快訊

星雲大師圓寂 荼毘後將永久安葬於佛光山萬壽園

土耳其與敘利亞7.8強震：已641人死、災區仍在搶救中

台中LaLaport人潮爆量 Google評價卻獲低分三井回應了

是方1月營收2.71億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方（6561）1月營收2.61億元，月減1.2%，年增5.6%，創歷年1月同期新高。法人看好，受惠雲端IDC業務持續成長，將推升是方2023年營運有二位數成長，營收、獲利可望再創新高。

是方近年搭上網路及雲端成長列車，2022年營收30.8億元，年增近一成，創歷史新高，更是自公開發行以來，連續九年創新高。

去年10月是方單月營收攀上2.68億元新高水位，第4季單月營收均有2.6億元以上水準，今年1月是方維持營收高檔水準，也創歷年同期新高。

近年是方積極跳脫傳統二類電信業者形象，轉型為國內數一數二的科技電信服務供應商，隨著企業資料上雲端並積極數位智慧轉型趨勢，加上全球OTT影音平台熱持續延燒，均推升全球網路、IDC及雲端應用需求，而國際OTT及雲端業者近年積極落地台灣，推升是方業務也水漲船高，

近年是方機房空間不足，現有三棟大樓IDC使用率已達99%，去年是方母公司中華電信（2412）返還向是方租用的宏鼎大樓，除因應2022年下半年到2023年需求，同時也持續調整客戶品質，拉高客戶平均貢獻，法人預估，是方2023年營運可望二位數成長，成長最大業務為雲端、IDC等業務。

營收 雲端 IDC

延伸閱讀

台南房價漲到瘋狂 公寓年漲40%、大樓漲20%

各地公寓漲幅狠甩大樓 台南年飆4成、六都第一

中華電挺燈會 打永續牌

水泥業突圍 多元轉型

相關新聞

科技廠商出奇招 虛擬實境新添觸覺

虛擬實境（VR）在聲光效果做得愈來愈擬真，但隨著科技發展，有望再加入觸覺體驗。用戶需要身著專門的服裝，將模擬實境中感受到的刺激，以電流的形式傳遞到用戶身上。新興技術更透過壓縮空氣在皮膚移動的技術，產生更加擬真的觸覺。

國研院半導體中心攜手台積電 導入7奈米晶片製作服務

為持續鞏固台灣半導體產業領先的優勢，國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心國研院今（6）日宣布，台積電（2330）合...

國研院半導體中心 導入台積電虛擬製程晶片設計訓練套件

國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心），今日宣布，將擴大為國內學研界提供與國際發展趨勢接軌的晶片...

響應淨零碳排 成運攜手國泰永續私募基金佈局綠能運具

全球「2050淨零碳排」主流議題，已逐步引領全世界各國主要經濟貿易趨勢，成運電動大客車獲國泰永續私募股權基金有限合夥注資...

智慧機今年現三轉圜利多 外資：安卓復甦強壓iPhone鏈

智慧型手機產業在大陸經濟開放刺激消費、硬體成本下降、美元轉弱等因素支持下，今年市況或現轉圜利多，里昂證券看好安卓智慧型手...

中華電挺燈會 打永續牌

2023台灣燈會昨（5）日起至2月19日在台北國父紀念館、東區商圈、信義商圈及松山文創園區等四大展區登場，電信龍頭中華電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。