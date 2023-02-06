科技廠商出奇招 虛擬實境新添觸覺

虛擬實境（VR）在聲光效果做得愈來愈擬真，但隨著科技發展，有望再加入觸覺體驗。用戶需要身著專門的服裝，將模擬實境中感受到的刺激，以電流的形式傳遞到用戶身上。新興技術更透過壓縮空氣在皮膚移動的技術，產生更加擬真的觸覺。

電流模擬中槍

《經濟學人》報導，隨著元宇宙、虛擬實境方興未艾，強化聽覺與聽覺體驗的技術也持續進步。不僅如此，廠商更在沉浸式體驗中加入「觸覺」，盼未來在虛擬實境中，用戶能體驗到蘋果的重量、子彈的衝擊力等。

為了增加觸覺體驗，用戶必須戴上觸覺背心與手套，觸覺手套接受虛擬實境中資訊後，產生相應的震動。最常見的設備為偏心旋轉品質致動器（ERM），透過接受，並轉動偏心的重物來提供震動。

觸覺背心則是向人體軀幹發送可調節的電流，藉此傳遞刺激，除了產生刺痛感之外，還能模擬被槍擊、刺傷或炸傷等效果，當然人體不會受到任何損傷。

空氣技術更擬真

《CNET》報導，企業「HaptX」推出新興的觸覺手套，對手套上的小氣囊進行充氣或放氣，並透過流體力學計算，在皮膚上模擬觸覺的感受。該企業創辦人克羅克特信心表示，這是其他觸覺設備沒有辦法做到的逼真感受。

但該企業推出的手套一副要價4500美金，顯示該商品目前的目標並非群眾市場，而是看準與專門技術合作的契機。例如，醫療產業希望透過虛擬實境來教導外科醫師或許多精細工程需要各國專家合作，都有望透過更精細的VR技術來達成。

此外，觸覺技術不僅只能用在虛擬實境上，還能增強3C產品的使用體驗。如企業「Aito」希望在筆電上加裝觸覺系統，筆電螢幕被手指或手寫筆觸碰到的時候，會產生相應的膨脹或收縮，最終產生如同「觸摸畫布」或「在寫鋼筆字」的感受。

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