國研院半導體中心導入台積電虛擬製程晶片設計訓練套件

國科會轄下國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心），今日宣布，將擴大為國內學研界提供與國際發展趨勢接軌的晶片設計服務環境與下線資源，支援基礎科學研究，培育高階技術人力，更規劃與產學研界合作，布局國際晶片設計人才培育，以打造台灣成為未來全球重要的晶片設計訓練基地。

為持續鞏固台灣半導體產業領先的優勢，半導體中心與台積電合作，率先引進台積電16奈米虛擬製程晶片設計教育訓練套件，銜接既有16奈米鰭式電晶體（FinFET）晶片製作服務；並引入台積電7奈米FinFET晶片製作服務，提供先進製程設計環境給國內碩博士生進行學術研究，再協助將完成的晶片佈局下線至台積電，以驗證如人工智慧、B5G/6G等前瞻設計的可行性，以銜接產業需求。

TSMC N16 ADFP (Academic Design Foster Package) 為全世界第一套可與業界FinFET技術接軌的前瞻虛擬製程晶片設計教育訓練套件。國研院半導體中心率先與台積電合作，建立N16 ADFP訓練環境，推動台灣學界晶片設計教育，從既有0.18微米的平面式電晶體世代，跨入業界主流的16奈米鰭式電晶體世代，降低學用落差。

國研院半導體中心主任侯拓宏表示，半導體中心是國內晶片設計人才培育的搖籃，每年協助研究與教育訓練用晶片下線超過1,800顆，TSMC N16 ADFP晶片設計實作訓練與7奈米FinFET晶片製作服務的導入，能有效提升先進晶片設計人才的質量。半導體中心於2022年已協助臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、臺灣科技大學、臺北科技大學、中山大學、中央大學、中正大學、中興大學、元智大學等11校，分別取得TSMC N16 ADFP授權，並陸續於教學使用。希望透過半導體中心長年來建立的產學合作機制，以及訓練服務經驗，協助更多學校引進前瞻虛擬製程晶片設計教育訓練套件，讓國內高階碩博士晶片設計人才養成能更進一步貼近產業發展需求。

台積電資深副總侯永清指出，台積電持續投入產學合作，深耕台灣半導體人才培育。本次主動開發源自台積電 16奈米的FinFET晶片設計教育訓練套件（ADFP），並提供學界7奈米FinFET晶片製作服務，期望透過與國研院半導體中心合作推廣，協助台灣突破前瞻晶片設計教學及研究瓶頸，進入FinFET世代，與主流技術接軌，以培育更多高階半導體人才，深化台灣半導體的研發量能。