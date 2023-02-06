中華電挺燈會 打永續牌

2023台灣燈會昨（5）日起至2月19日在台北國父紀念館、東區商圈、信義商圈及松山文創園區等四大展區登場，電信龍頭中華電信連續25年贊助燈會主燈，並以「預見精采永續」為主題設攤，首創裸視3D新技術結合ESG永續概念，將長期投入的廢手機回收、全台淨灘活動、一起護地球植樹計畫等各項ESG行動情境化，傳遞ESG永續發展理念。

中華電信董事長謝繼茂出席贈燈及開燈儀式，見證主燈「玉兔壯彩」在國父紀念館展區點亮的璀璨瞬間，與全台民眾共同喜迎農曆年的第一個滿月，為玉兔年祈得好彩頭。

中華電信表示，此次台灣燈會主燈「玉兔壯彩」總高22公尺，運用多項數位科技技術，將帶給參觀民眾全新光影感受，眾所矚目的開燈典禮與祈福儀式於昨晚7時登場，中華電信MOD與Hami Video於全程直播開幕活動，包括由朱宗慶打擊樂團、優人神鼓及日本、韓國舞蹈團體等組合精彩暖場表演。

除贊助主燈，中華電信表示，並於國父紀念館、信義區香堤大道展區以「預見精采永續」為主題設攤，首創裸視3D新技術結合ESG永續概念，將長期投入的廢手機回收、全台淨灘活動、一起護地球植樹計畫等各項ESG行動情境化，民眾伸手就能抓住虛擬浮空場景的AR物件，以新穎的互動體驗感受環境永續重要性。

中華電信表示，於國父紀念館主燈區會場更推出行動、寬頻、影視等多項燈會限定加碼優惠，以最實質的回饋，陪伴客戶歡慶元宵節。

中華電信日前指出，2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」為疫情解封後的首場大型燈會活動，中華電信於台灣燈會四大展區共布建近200台最新型高效能基地台，並運用AI大數據分析網路話務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，並佐以C-RAN高效能設備集中化技術，提供倍數級以上處理能力，滿足尖峰時段使用行動上網數據量的需求。

中華電信也針對全台各縣市燈會活動，包括新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節等熱門活動與景點，布建擴充近500台高效能基地台，更動員上百名工程人員即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質。