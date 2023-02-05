聽新聞
test
0:00 / 0:00
大立光元月營收32.6億元、月減18% 為八個月來低點
大立光（3008）5日公布今年元月營收32.6億元，月減18%，年減13%，為八個月來低點。大立光表示，由於下游需求疲弱，2月拉貨動能進一步下滑。
大立光董事長林恩平日前示警，由於全球經濟動能變差，市場需求惡化，相較三個月前法說會，手機庫存去化沒有變好，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的業者。由於近日半導體族群攻勢再起，信驊（5274）連五日獲外資法人買超力挺，股價再度超車大立光，重登股王寶座，3日股價收漲停板2,500元，上漲225元，大立光收2,245元，上漲25元。
談及全球手機市場規格升級進展，林恩平說，除了旗艦型機種持續升級之外，其他多沿用（舊有規格），一方面也因感測器（sensor）庫存太高，手機升級的速度也減緩，8P（八片塑膠鏡片）機種數增加，但量不好，9P設計合理，但客戶沒有意願採用，由於市況不佳，他也直言，今年整體市場競爭會比去年更為激烈，降價壓力大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言