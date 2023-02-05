大立光元月營收32.6億元、月減18% 為八個月來低點

大立光（3008）5日公布今年元月營收32.6億元，月減18%，年減13%，為八個月來低點。大立光表示，由於下游需求疲弱，2月拉貨動能進一步下滑。

大立光董事長林恩平日前示警，由於全球經濟動能變差，市場需求惡化，相較三個月前法說會，手機庫存去化沒有變好，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的業者。由於近日半導體族群攻勢再起，信驊（5274）連五日獲外資法人買超力挺，股價再度超車大立光，重登股王寶座，3日股價收漲停板2,500元，上漲225元，大立光收2,245元，上漲25元。

談及全球手機市場規格升級進展，林恩平說，除了旗艦型機種持續升級之外，其他多沿用（舊有規格），一方面也因感測器（sensor）庫存太高，手機升級的速度也減緩，8P（八片塑膠鏡片）機種數增加，但量不好，9P設計合理，但客戶沒有意願採用，由於市況不佳，他也直言，今年整體市場競爭會比去年更為激烈，降價壓力大。