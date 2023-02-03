快訊

補班日有雨…迎3波東北季風 未來一周雨勢變化大

被外媒批「行人地獄」 汽車未禮讓行人罰3600元拚3月上路

烏克蘭的反貪腐掃蕩，能贏回歐美盟友的信任？

宏碁：走過去年旺季不旺 台灣區今年力拚逐季成長

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁台灣區營運長張世欣。圖／宏碁提供
宏碁台灣區營運長張世欣。圖／宏碁提供

全球總體經濟不確定性高，加上通膨問題依舊存在，這也讓市場普遍保守看待3C市場今年表現，不過，宏碁台灣區營運長張世欣指出，走過去年下半年旺季不旺態勢之後，今年下半年營運表現有望較上半年好，台灣區業績力拚逐季成長。

由於全球通膨問題仍高，對於民生消費物價有一定影響，張世欣觀察，現階段市場需求仍疲乏，消費性電子產業也會受到影響，不過，以台灣來看，台灣1月消費者信心指數已較去年12月回升，是相對樂觀的部分。

張世欣審慎樂觀看待今年營運表現，預期今年第一季是谷底，不過，商用專案今年第二、三季出貨，加上開學季需求，預料今年下半年業績將優於去年同期。

除了傳統的PC市場，宏碁也積極推動AI智慧創新應用解決方案，藉由新事業發展，彌平PC景氣走低時所帶來的缺口，成為新成長動能。

宏碁這兩年積極投入智慧空氣品質應用領域，張世欣表示，目前已在博物館、美術館、校園、幼兒園、護理之家、量販賣場等3500個場域建置相關應用，2022年更將AI（人工智慧）應用拓展至大眾運輸安全、照護輔助與能源管理，其中，醫療照護輔助方案也以人臉辨識功能協助日照中心進行長者照護關懷，目前已成功導入全台各榮院與分院的日照中心、共22個據點，而能源管理系統更取得多縣市校園標案，全台布建超過13000個據點。

張世欣也強調，未來宏碁在台灣市場的新事業布局，將著墨生產、生活、安全、能源等4大領域，並將持續打造軟硬體整合解決方案。

宏碁 通膨

延伸閱讀

宏碁台灣區今年營運審慎樂觀 下半年PC將超過去年同期

拚百億關卡！宏碁資訊組戰隊、雲端服務進入戰國時代

宏碁資訊營收拚增兩位數

宏碁叛將蘭奇過世！縱橫兩岸PC界40年 留下傳奇人生

相關新聞

蘋果證實本季iPhone供應好轉 鴻海沾光

受匯率、供應鏈限制及總經環境等三大因素的衝擊下，蘋果上季財報表現黯淡，iPhone和Mac等硬體營收也都下滑且不如預期。...

宏碁台灣區今年營運審慎樂觀 下半年PC將超過去年同期

儘管去年PC市場不佳，但宏碁（2353）在台灣市場去年營收仍逆勢增長、繳出高個位數年增幅，展望今年營運，宏碁台灣區營運...

台積電推大學FinFET專案 培育半導體晶片設計人才

台積電今（3）日宣布推出大學 FinFET 專案，目的在於培育未來半導體晶片設計人才並推動全球學術創新。此專案開放大學院...

長科2022年第4季每股賺1.05個股本 車用占比竄升至42%

導線架大廠長科*（6548）今（3）日結算2022年第4季及全年度營運成果，單季合併營收為33.38億元，優 於先前法說...

拚百億關卡！宏碁資訊組戰隊、雲端服務進入戰國時代

雲端服務代理商競爭激烈，數位轉型需求讓代理商如雨後春筍，競爭激烈化，兩大雲代理廠商伊雲谷與宏碁資訊（6811）都已展開併...

大陸無錫華友電鍍廠失火停擺 長科 界霖迎轉單

中國無錫華友微電子因電鍍產線發生祝融，產能嚴重受損、生產停擺，影響客戶英飛凌、安森美、威世、博世等車用整合元件（ IDM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。