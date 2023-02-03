宏碁：走過去年旺季不旺 台灣區今年力拚逐季成長

全球總體經濟不確定性高，加上通膨問題依舊存在，這也讓市場普遍保守看待3C市場今年表現，不過，宏碁台灣區營運長張世欣指出，走過去年下半年旺季不旺態勢之後，今年下半年營運表現有望較上半年好，台灣區業績力拚逐季成長。

由於全球通膨問題仍高，對於民生消費物價有一定影響，張世欣觀察，現階段市場需求仍疲乏，消費性電子產業也會受到影響，不過，以台灣來看，台灣1月消費者信心指數已較去年12月回升，是相對樂觀的部分。

張世欣審慎樂觀看待今年營運表現，預期今年第一季是谷底，不過，商用專案今年第二、三季出貨，加上開學季需求，預料今年下半年業績將優於去年同期。

除了傳統的PC市場，宏碁也積極推動AI智慧創新應用解決方案，藉由新事業發展，彌平PC景氣走低時所帶來的缺口，成為新成長動能。

宏碁這兩年積極投入智慧空氣品質應用領域，張世欣表示，目前已在博物館、美術館、校園、幼兒園、護理之家、量販賣場等3500個場域建置相關應用，2022年更將AI（人工智慧）應用拓展至大眾運輸安全、照護輔助與能源管理，其中，醫療照護輔助方案也以人臉辨識功能協助日照中心進行長者照護關懷，目前已成功導入全台各榮院與分院的日照中心、共22個據點，而能源管理系統更取得多縣市校園標案，全台布建超過13000個據點。

張世欣也強調，未來宏碁在台灣市場的新事業布局，將著墨生產、生活、安全、能源等4大領域，並將持續打造軟硬體整合解決方案。