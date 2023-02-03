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精測1月營收2.16億元 月減37%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。聯合報系資料照
精測總經理黃水可。聯合報系資料照

晶圓檢測大廠精測（6510）今（3）日公布2023年1月份營收報告，單月營收達2.16億元，較前一個月下滑37％，年減14％。

精測表示，今年第1季進入產業傳統淡季，1月份適逢農曆年節假期，受工作天數影響，本月為季度低點，本季業績將逐月成長。目前產業仍處於庫存調整階段，隨著終端客戶次世代機種開發同步積極去化既有庫存，將有助於開拓新局，本公司審慎樂觀迎接復甦期。

中華精測今年1月份營收5G智慧型手機應用處理器(AP)晶片受到客戶端庫存調整階段影響呈現淡季成績，但mmWave毫米波訊號導入5G智慧型手機應用趨勢帶動下，大幅提升射頻(RF)晶片測試的探針卡需求，相關訂單增溫，於1月份明顯挹注業績。

進入2023年，全球經濟情勢已逐步明朗化，走過動盪的2022年，今年度多項經濟指數皆見衰退預估，此外，受到全球利率走升墊高企業的投資成本，因此除了戰略意義的投資案件外，一般企業投資速度及規模都可能縮小，尤其是受到美中地緣政治風險影響最深的半導體產業供應鏈，今年在資本支出上的調配將得考量政策之爭，以進行多中心化的供應網型態發展。

精測表示，公司正積極調整全球布局策略，以因應當地市場客戶技術及產能需求，期能隨著這次景氣下行時完成調整步伐，以利於在景氣復甦期掌握觸底反彈商機。

中華精測 智慧型手機

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