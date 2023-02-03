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南亞科1月營收22.51億元 下探10年新低

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）今（3）日公布2023年1月份營收為22.51億元，月減少6.20%、年減少66.76%，單月再摔10年以來新低紀錄，且連10個月下滑。

在先前的法說會上，總經理李培瑛表示，目前第1季市況仍是低迷，手機、個人電腦需求依舊疲弱，比較正面的訊息通膨問題可望在第2季趨緩，加上手機端庫存水位逐步回復正常，下半年手機出貨有機會恢復正常。

從應用面來說，在個人電腦部分，李培瑛預估今年年出貨量持續衰退，只是DRAM平均搭載量成長，消費型電子終端產品如電視及一般消費性電子產品現階段銷售不佳，網通、工控及車用需求則相對健康。

李培瑛進一步說，至於DRAM銷售占比最高的企業用雲端記憶體需求仍屬穩健，但消費用雲端業者受景氣影響縮減投資，會為產業帶來調整壓力。

李培瑛強調，今年整體DRAM產業在高膨通四大變數衝擊需求下，產業界將面臨比去年還大的壓力，所幸目前二大廠已採取減產及削減資本支出行動，南亞科今年資本支出也持續保守，預估全年降至185億元，其中設備投資減幅仍高達五成，應可在第2季看到DRAM降幅縮減的成果。

在面對DRAM景氣持續下行，很多變數無法掌控，但南亞科未來會透過調整產品組、提升生產效率、推動新製程及新產品，藉此提升「抵抗力 」及「競爭力」，讓公司能撐過短暫虧損，迎接未來產業復甦。

南亞科 DRAM 李培瑛

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