搭上全球半導體熱潮 薪宇科技、意德士科技擴大投資

投資台灣事務所今（3）日再添四家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的某專業記憶體供應商，以及中小企業方案的薪宇科技、意德士科技（7556）及八方環球。薪宇科技、意德士科技均搭上全球半導體熱潮，分別加碼投資8億元及5億元設廠、擴增產線。

薪宇科技致力於石英材料供應及石英產品製造，因技術純熟獲得半導體大廠青睞。該公司已於2019年9月通過第一件中小企業投資方案，如今再度加碼8億元申請第二案，在新竹鳳山工業區興建廠房增設智慧化12吋/8吋半導體製造用石英產線，計劃增聘45名本國員工。

意德士科技致力於半導體零組件事業，主要供應氟化橡膠密封材產品、真空吸盤、靜電吸盤及陶瓷零組件。由於5G、AI、物聯網、智慧製造、車用電子及醫療需求推升之下，預估晶圓廠設備支出將持續成長。公司為持續串聯國內、外上下游半導體供應鏈，斥資逾5億元在新竹縣竹東鎮興建廠房，導入智慧製造系統。

八方環球主要從事水產食品加工業，有感於在水產旺季時，冷凍倉儲常常一櫃難求，公司為配合嘉義縣政府在布袋鎮設置「水產精品加值產業園區」計劃招募本國員工21名，投入逾2億元擴增冷鏈倉儲/運輸服務。

某專業工規快閃記憶體和動態隨機記憶體模組產品供應商為因應智慧製造市場趨勢，及積極響應國家能源轉型政策，預計增聘本國員工34名，投入14億元在高雄南部科學園區橋頭園區興建新廠，並建立智慧製造生產線及智慧倉儲。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,314家企業超過1兆9,289億元投資，預估創造14萬2,530個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有280家台商投資約11,251億元，創造8萬4,793個就業機會。