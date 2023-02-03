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台積電：開放學界使用業界最強FinFET技術

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）今(3)日宣佈推出大學 FinFET 專案，目的在於培育未來 半導體晶片設計人才並推動全球學術創新。此專案開放大學院校師生與學術研究人員使用 業界最成功的鰭式場效電晶體(FinFET)技術之製程設計套件(PDK)，將其晶片設計學習經 驗提升至先進的16奈米FinFET技術，同時，此專案也提供大學院校領先的晶片研究人員 使用16奈米(N16)及7奈米(N7)製程之多專案晶圓(Multi-Project Wafer，MPW)服務，將 具有影響力的創新研究加速導入實際應用。

台積電表示，公司與亞洲、歐洲、及北美的服務夥伴攜手合作，提供大學院校以下資源以支援教學用途及測試晶片之研究專案:

1.以台積公司N16製程為主的教學用設計套件，包括教育設計案例、訓練資料、以及教學影片，引領學生從傳統平面式電晶體結構進入到 FinFET 世代。

2.針對具有影響力的研究專案，包括應用於邏輯、類比與射頻的研究設計，台積公司提供N16及N7製程設計相關套件，支援透過MPW服務生產的測試晶片。

台積公司業務開發資深副總經理張曉強博士表示:「台積公司向來著眼未來，無論是具有技術突破性的前瞻研究，或培育下一代創新者的未來人才。台積公司藉由提供大學FinFET專案開放我們的16奈米及7奈米技術，為研究人員及學生們開啟了全新舞台以探索各種想法，進而激發他們對令人振奮且快速成長的半導體領域的好奇心與熱情。」

台積電指出，作為業界最完備且充滿活力的設計生態系統，開放創新平台(Open Innovation Platform®) 全力支援台積公司之技術與生產製造。台積公司設計生態系統服務夥伴已準備就緒和參與大學FinFET專案的學者建立聯繫，有興趣加入此專案的學術機構亦可透過以下網址聯繫 當地的服務夥伴: https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/services/university_program

台積電 晶片

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