長科*去年Q4每股賺0.42元 相當於賺進1.05個股本

長科（6548）*今（3）日公佈自結2022年第4季及全年度營運成果，單季合併營收33.38億元，高於先前法說會預估30.9億元到32.5億元的目標；歸屬母公司稅後淨利為3.9億元，以每股面額0.4元之股數計算，每股純益0.42元，相當於賺進1.05個資本額；累計去年全年歸屬母公司稅後淨利28.16億元，創歷年新高，每股純益3.01元，相當於賺進逾7.5個資本額。

長科*去年第4季毛利率28.1%，符合法說會28~30%目標區間；營益率為18.6%，低於法說會預期的19.5~21.5%；與上季相較，去年第4季合併營收減少9%，歸屬母公司稅後淨利下滑58%。

與2021年同期比較，去年第4季合併營收減少9%，歸屬母公司稅後淨利下滑34%。在重要比率方面，去年第4季毛利率28.1%，季減3.4個百分點；第4季營益率18.6%，季減3.9個百分點；與2021年同期比較，2022年第4季毛利率下滑5.9個百分點，營益率降低2.3個百分點。

去年業績表現上，全年合併營收144.31 億元，毛利率30.4%，營益率21.6%， 歸屬於母公司業主的稅後淨利為28.16億元，都創下歷年新高紀錄。如以股票面額每股0.4元之股數計算，每股純益3.01元，相當於賺進逾7.5個資本額。

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長科*早盤以32.8元開出，盤中高點達35.25元，終場收在34.7元，上漲2.1元，漲幅6.44%。