培育半導體晶片設計人才 台積電推出大學 FinFET 專案

台積電（2330）今（3）日宣佈推出大學 FinFET 專案，目的在培育未來半導體晶片設計人才並推動全球學術創新；這個專案開放大學院校師生與學術研究人員使用業界最成功的鰭式場效電晶體（FinFET）技術之製程設計套件(PDK)，將其晶片設計學習經驗提升至先進的 16 奈米 FinFET 技術。

台積電說，同時，專案也提供大學院校領先的晶片研究人員使用16 奈米(N16)及 7 奈米(N7)製程之多專案晶圓（Multi-Project Wafer，MPW）服務，將具有影響力的創新研究加速導入實際應用。

台積電與亞洲、歐洲、及北美的服務夥伴攜手合作，提供大學院校以下資源以支援教學用途及測試晶片之研究專案，以台積電 N16 製程為主的教學用設計套件，包括教育設計案例、訓練資料、及教學影片，引領學生從傳統平面式電晶體結構進入到 FinFET 世代。

針對具有影響力的研究專案，包括應用於邏輯、類比與射頻的研究設計，台積電提供 N16 及 N7 製程設計相關套件，支援透過 MPW 服務生產的測試晶片。

台積電業務開發資深副總經理張曉強博士表示，「向來著眼未來，無論是具有技 術突破性的前瞻研究，或培育下一代創新者的未來人才。台積公司藉由提供大學 FinFET 專案開放16 奈米及 7 奈米技術，為研究人員及學生們開啟全新舞台以探索各種想法，進而激發他們對令人振奮且快速成長的半導體領域的好奇心與熱情」 。

作為業界最完備且充滿活力的設計生態系統，開放創新平台（Open Innovation Platform） 全力支援台積電之技術與生產製造。台積電設計生態系統服務夥伴已準備就緒和參與大學 FinFET 專案的學者建立聯繫。