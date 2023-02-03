創意看Q1估季減雙位數 但仍有望優於去年Q3
創意（3443）今（3）日召開法說會釋出展望提到，估計今年首季看來因季節因素將較去年第4季雙位數季減少，但仍有望優於去年同期，同時也不會比去年第3季來的低、有機會優於去年第3季。
創意財務長錢培倫也說，今年首季包含N5 NRE專案遞延挹注，毛利率因此有機會優於去年第4季，全年營收展望目標維持雙位數成長，EPS也維持成長目標。
另外創意總座戴尚義指出，今年上半年看來IC設計公司都比較辛苦但公司在產業具有優勢，對今年成長展望仍有信心，公司看Turnkey 成長會大於NRE，首季季節因素通常很難超過比第4季好，但公司通常下半年會比上半年好，第3與第4季都會較高。公司積極服務多元客戶專案替客戶節省成本，包含客戶看好先進封裝設計能力由公司協助載板設計整合納入Turnkey服務。
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