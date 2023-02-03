長科2022年第4季每股賺1.05個股本 車用占比竄升至42%

導線架大廠長科*（6548）今（3）日結算2022年第4季及全年度營運成果，單季合併營收為33.38億元，優 於先前法說會預估30.9億元到32.5億元的目標；毛利率為28.1%，符合法說會的28%到30%目標區間；營益率為18.6%，低於法說會預期的19.5%到21.5%；歸屬母公司稅後純益為3.9億元，以每股面額0.4元的股數計算，每股純益0.42元，相當於賺進1.05個資本額。

與上季相較，長科2022年第4季合併營收減少9%，歸屬母公司稅後純益下滑58%，但年減僅9%，歸屬母公司稅後純益則下滑34%。

在重要比率方面，長科第4季毛利率為28.1%，比上季下滑3.4個百分點；第4季營益率為18.6%，比上季減少3.9個百分點。與2021年同期比較，2022年第4季毛利率下滑5.9個百分點，營益率降低2.3個百分點。

長科*2022年合併營收為144.31億元，毛利率為30.4%，營益率為21.6%，歸屬於母公司業主的稅後純益為28.16億元，均創下歷年新高紀錄。如以股票面額每股0.4元的股數計算，每股純益為3.01元，相當於賺進逾7.5個資本額。

就全年度營運進一步說明，以製程區分，長科蝕刻製程的營收比重為44%，沖壓比重56%，與2021年相當。在產品組合中，2022年IC導線架佔營收比重36%、QFP 23%、Discrete 19%、QFN 16%及Pre-mold QFN 6%；其中QFP比重比2021年上升6個百分點，是成長最顯著的產品線。就應用別而言，長科2022年車用占營收比重為42%、工業19%，分別比2021年的32%和15%攀升；3C占比為36%，較2021年48%下滑。