大陸無錫華友電鍍廠失火停擺 長科 界霖迎轉單
中國無錫華友微電子因電鍍產線發生祝融，產能嚴重受損、生產停擺，影響客戶英飛凌、安森美、威世、博世等車用整合元件（ IDM）大廠出貨，估計產線恐將長達數月才能恢復，包括英飛凌、威世等IDM廠急尋供應商，台廠導線架大廠長科*（6548）、界霖因在中國皆有布局電鍍產線，有機會迎來轉單。
陸媒報導，無錫華友微電子共擁有25條純錫、錫鉍、錫銅、鋅鎳等電鍍產線，在電鍍市場的市占率高達六成，此次火災影響 SO、SOT、TSOP 等封裝導線架相關材料，衝擊客戶的金氧半場效電晶體（ MOSFET）、射頻小訊號、LED驅動IC等供貨。
目前英飛凌、威世都已向客戶發布供應商火災相關聲明，並啟動因應計畫，英飛凌指出由於生產夥伴無法提供服務，正與供應商密切交流，評估對交貨的影響，也立即啟動短中期的緩解計畫，期望解決供應情況不順問題，但估計最快5月才能恢復 。
業界表示，由於英飛凌、安森美、博世在無錫隔壁的蘇州設有封裝廠，長科 *與界霖在當地設有產線，可望成為替代供應商的首選；界霖表示，公司在濟南廠設有鍍錫代工服務，也可滿足客戶需求。
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