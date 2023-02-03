蘋果妙回晶片美國製造 庫克自豪為台積電新廠最大客戶

蘋果在美國時間2日（台北3日）召開財報投資人會議，其中回應分析師提問關於晶片法案與公司是否評估漲價應對美國晶片製造的成本上升時，有了一段特別的回答並再次提到台積電（2330）美國新廠與重申自豪成為該廠最大客戶。

分析師提問，假設在CHIPS法案支持並且在美國等地大量製造業晶片鬙可能比現在要貴一些，公司是否做過任何研究來衡量、彈性調整產品小幅價格上漲？

庫克則直言，「公司在這方面有經驗，不見得會如分析師所預期成本情況，公司目前還不知道法案最終情況，但我們是台積電在亞利桑那州的最大客戶。我很自豪能參與其中。」

庫克先前12月出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮致詞就指出，自豪成為台積電美國亞利桑那州廠最大客戶，並特地在推文指出，Apple silicon替用戶釋放新的效能水準。很快，這些晶片中的許多都可以貼上「美國製造」的標籤。