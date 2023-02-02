落底族群成焦點！里昂看好智慧機功率放大器及CMOS影像感測器供應

主要利空已為市場反映，加上總體經濟風險逐步消散，落底族群為市場投資焦點。里昂證券釋出下游零組件供應鏈最新評析，當中預期今年將維持族群輪動表現格局，宜鎖定基本面仍未完全復甦、但股價已先行反映、並可直接受惠於需求轉寰的族群，最為看好的領域是智慧型手機功率放大器及CMOS影像感測器，其次是ABF載板，伺服器PCB第三。

里昂認為今年將是轉變的一年。基本面尚未見底，仍將持續惡化，但從股價表現來看，主要科技指數在去年已修正逾三成，加上企業已自去年年中開始釋出保守展望，重大利空可說多已現形，並已為市場反映。

另一方面，總體經濟是影響市況的關鍵之一，不過，近來美元指數及通膨皆有所走緩，且各國防疫措施陸續放鬆，使相關風險淡化。

股價領先基本面表現，里昂預期今年族群將輪動表現，落底族群是多方關注焦點，惟里昂也提醒，若經濟衰退幅度較預期大，則需求可能會在供給市況恢復後再度轉疲，股價行情也會隨之修正，形成雙重底。

里昂最為看好中國大陸智慧型手機供應鏈能夠首先復甦，因經過1年半的調整後，相關供應鏈供給市況可望於首季恢復，並能迎來需求增溫利多。而從庫存去化順序來看，里昂看好伺服器和個人電腦市況可望緊接中國大陸智慧型手機之後復甦，庫存去化可望於今年年中告一段落，預期能在第2季時見到明顯回溫。

里昂表示，具防禦性質的下游系統供應商和蘋果供應鏈股價去年相對抗跌，惟好景將難以於今年延續。積壓的訂單已陸續消化，下游系統供應商接單動能下滑，而蘋果今年新產品系列推出有限，則不利蘋果供應鏈。

里昂指出，去年股價優於大盤者將於今年面臨修正壓力，建議避開，宜將目光轉往目前基本面仍未完全復甦、但股價已先行反映、並可直接受惠於需求轉寰的族群。

在下游零組件供應鏈中，里昂當前看好零組件順序為：智慧型手機功率放大器及CMOS影像感測器、ABF載板、伺服器PCB、光學鏡頭、MLCC、電力電子元件、蘋概股。

個股方面，里昂建議鎖定同欣電（6271）、欣興（3037）、南電（8046）、金像電（2368）等有望搭上復甦列車的潛力股，皆給予「買進」評等，目標價各為315元、180元、295元、125元；另一方面，里昂持平看待光學鏡頭、MLCC和電力電子元件，給予華通（2313）、台郡（6269）「賣出」評等，目標價各為38元、83元。