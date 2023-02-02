中華電去年第四季每股賺1.09元 全年EPS 4.71元

中華電（2412）今(2)日公布自結去(2022)年第4季合併營運成果，單季歸屬母公司業主淨利84.5億元，每股純益1.09元；營收、淨利及EBITDA都超越財測；累計去年歸屬母公司業主淨利為365.2億元，每股純益4.71元。

董事長謝繼茂表示，「去年第4季財務與營運表現穩健，有效執行長期營運策略，在總體經濟環境不確定因素日漸增加的情況下，去年全年各項財務指標都超越財測。受惠於行動市場穩定發展，持續穩居台灣行動市場領導地位」。

他指出，「核心業務在去年第4季持續成長，整體行動服務營收維持成長態勢，年成長5.8%，主要受惠於客戶升級5G及行動客戶數增加；固網寬頻ARPU連續十三季年成長」。

中華電去年第4季合併營收595億元，年減0.7%；營業淨利109.7億元，年減1.2%，營業淨利率為18.4%；EBITDA為208.5億元，較2021年同期持平；歸屬母公司業主淨利為84.5億元，年減2.2%；每股純益盈餘1.09元。

中華電去年全年合併營收2,167.4億元，年增3%，主因行動服務、ICT業務及寬頻服務等核心業務成長；全年營業淨利468.4億元，年增4.2%，營業淨利率為21.6%，2021年同期為21.3%；本期歸屬母公司業主淨利為365.2億元，年增2.1%，每股純益4.71元。

中華電去年12月底來自營業活動的淨現金流量為759.4億元，年增1.4%，主因為強勁的營運表現帶來淨利增加。去年12月底現金與約當現金為502.1億元，年增26.2%。

中華電去年第4季EBITDA表現持平為208.5億元，EBITDA margin為35.05%，2021年同期為34.82%；去年全年EBITDA為862.7億元，年增3.5%，EBITDA margin為39.8%，2021年同期為39.59%。

中華電去年全年資本支出315.3億元，年減10.7%；截至去年12月底，行動電話客戶數為1,262萬，年增5.9%；去年第4季整體行動服務營收156.8億元，年增5.8%；行動090月租型ARPU為533元，年增3.3%。

截至去年12月底，中華電寬頻客戶數439萬，年增0.7%；HiNet寬頻客戶數為366萬，年增1.4%。去年第4季整體固網寬頻營收108.3億元，年增3.7%，固網寬頻ARPU為771元，年增2.1%；截至去年12月底，市話客戶數累積為940萬。