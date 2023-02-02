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聯準會緩升息 友達董座彭双浪估Q2景氣將回暖

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

友達（2409）董事長彭双浪今(2)日以台北電腦公會理事長身分參加台北國際電玩展開幕典禮，他會後接受媒體採訪時指出，今年電子產業景氣估計會比去年好，最快第2季就會景氣反轉向上。

彭双浪進一步表示，電子產業歷經4、5個季度的庫存調整後，很快就會告一段落，而且聯準會也開始緩升息，對終端消費有正面幫助，預料電子產業景氣將落底，並且於第2季開始回暖。

針對中國大陸去年底放寬防疫措施，是否對景氣回升有幫助？彭双浪認為，中國大陸解封後，對 3C、消費電子產品需求都會增加，而且近期中國大陸 PMI 指數上升、國際貨幣基金 IMF 也調升對大陸GDP預測，意味著過去3年來因疫情封控所延遲的消費，很有機會將被釋放出來，所以今年大陸消費市場相對比較樂觀。

景氣 彭双浪

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