3A消費機會驅動 印度強勁內需攀升

印度股市2022年以4.4%的報酬率收尾，且2016年以來連續7年為正報酬。展望2023年，瀚亞投信表示，升息趨緩有助於新興市場反轉向上，而疫情後消費復甦將是推升印度股市上漲的最大亮點，尤其看好「3A」驅動力。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，截至2022年12月底印度占MSCI新興市場指數比重來到14.4%，僅次中國且近兩年增加幅度最大，全球新興市場復甦可望由印度領頭，加上通膨趨緩、經濟成長維持高速，內需市場強勁更讓印股行情看俏。隨著印度通膨狀況在央行控制下逐步走降，整體企業獲利持續以15%高速增長，帶動內資持續投入，亦驅動外資在去年末回流印度股市。

中產階級崛起 可選性消費比例攀升

印度強勁消費動能可從零售市場觀察得知，2031年規模將達1.8兆美元，印度人均收入從現在的2,278美元上升到2031年達到5,242 美元，中產階級比重增加，更多收入比例將用於可自由支配的支出，對消費內容將有重大影響。

對此，瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，估計未來十年，印度年收入超過35,000美元的家庭將增加五倍，達到2,500萬以上；這段時間零售市場將以9%的複合年增長率增長。

3A機會暨電商平台加持 洗牌印度消費生態

根據摩根士丹利報告也指出，最值得關注的是印度消費中的3A機會，分別為(1)Age年齡、(2)Aspiration影響性、(3)Access普及性，將促進印度消費市場的轉變。其中，印度電子商務2031年將以16%的複合年增長率增長，市值從目前510億美金增速至2,200億美元，非民生消費成長力道更為強勁。

林庭樟說，看好印度電商搭配數位平台建設的新消費型態，其將帶來更多投資機會。從政策面來看，印度擁有全國性的平台或電子商務機構可協助中小型企業營運，如ONDC(Open Network for Digital Connection)是印度全國電子商務平台，促進買賣雙方媒合安全與便利；另有OCEN (Open Credit Enablement Network)確保中小企業融資服務與信用貸款便利性，將讓印度整體消費生態洗牌，且具備跳躍式成長。

印股後市看俏 搶先布局掌紅利

從投資評價來看，瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數2022年12月指標數據顯示為112.9；對照印度股市去年同期為高檔略回、區間震盪走勢，投資建議維持「股債平衡配置」。

瀚亞投信表示，股市評價雖然不便宜，但以長期投資來看，印度具備結構性、基本面、健康的外部關係、積極的政府改革策略、及受惠去中化議題後，承接部分企業到印度設廠發展等優勢，加上通膨逐季走低，貨幣政策鬆緊適中。

尤其印度總理莫迪執政後，藉由大量基礎建設及對外招商，帶動當地市場榮景，印度在全球投資市場重要性持續增加，企業進入效率與獲利正向循環階段，有助資金持續流入股市。

看好今年印度在穩定性與經濟復甦情況下，後市值得期待，建議投資人把握第一季先行進場，採取定期定額方式長線布局，善用複利效果，掌握印股長線紅利契機。