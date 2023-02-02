ESG大浪助攻綠色轉型潮 信義全球：今年工業地產商機來了

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
這一波ESG浪潮推動下，商仲業者信義全球資產表示，接下來工業地產市場將注入新氣象，綠色經濟將成惟工業地產推動引擎。 信義全球資產公司提供
這一波ESG浪潮推動下，商仲業者信義全球資產表示，接下來工業地產市場將注入新氣象，綠色經濟將成惟工業地產推動引擎。 信義全球資產公司提供

這一波ESG浪潮推動下，工業地產市場將注入新氣象，企業積極建置新式智慧化廠房、廠辦，或將既有廠房進行更新升級，綠色經濟成工業地產推動引擎，持續活絡市場發展。

根據經濟部最新統計資料，2022年前三季製造業產值為13兆元，較前年同期成長約10％，其中以電子零組件業產值表現最為亮眼，第三季產值1.4兆元刷下歷年單季新高紀錄，隨著後疫情時代產業活動陸續回歸疫前水準，為強化永續競爭力，各產業都加速綠色轉型的腳步，信義全球資產公司觀察工業廠房也出現綠色轉型潮，據經濟部公布之綠色工廠獲證名單，包括台積電（2330）、聯華電子（2303）、日月光（3711）等知名大廠，共有85座廠房都已取得綠色工廠認證。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，觀察取得綠色工廠認證的廠房，依產業別進行分析，可發現以電子零組件製造業52座為最多，佔整體的61%，其次是化學材料製造業的13座。依分布區域進行分析，則可發現取得綠色工廠認證的工廠多分布於南部地區，台南、高雄共計有41座，佔整體的48%，比例將近一半；而桃園、新竹共計有26座，佔30%。

林建勛經理分析，南部有較多廠房取得綠色工廠認證，觀察主要原因為近年中、南部有較多新興工業區及產業園區開發，有較多大面積工業土地釋出，加上台積電南下帶動相關產業鏈南移，成為吸引企業於中、南部設置新廠的誘因。桃園、新竹既有工業區林立，已形成完整產業聚落，相對來說已較少有大面積工業土地釋出，因此企業多是在原廠周邊進行購地擴廠。

永續經營已成為各大企業的重要營運策略，林建勛經理觀察未來工業地產市場將有三大趨勢，其一，產業走向AI智能、數位化方向發展，加上近年回流台商多屬中高階、科技產業，國內產業加速轉型與升級，將帶動具智能化、自動化等多功能廠房、廠辦需求；其二，一改早期工業區多為低密度、低樓層工廠，工業區立體化漸成主流，未來將有更多新穎、具綠色規劃的廠房、廠辦大樓，改變傳統工業區樣貌；其三，淨零排放已是國際趨勢，產業將更重視ESG、落實綠色生產，在國際綠色供應鏈中佔有一席之地。

林建勛經理進一步分析，2022年上市櫃法人工業地產總交易額為830億，為近五年交易表現次高，顯示即使近年社會陸續出現疫情、連續升息、國際戰爭等利空因素，工業地產在自用需求支撐下，仍呈現穩定成長。隨著綠色產業興起，企業打造具有減碳、結合AI智能的智慧廠房，工廠變「綠」將有一番嶄新樣貌，有助2023年工業地產穩定成長。

台積電 製造業

延伸閱讀

嚴陳莉蓮：裕隆轉型 今年現成果

環團批台灣離岸風機ESG做半套」記者會

綠盈牧場轉型粉牛樂園試營運 遊客不見乳牛只有賽鵝怨「遇雷」

花旗助中美洲銀行於亞洲發行ESG債券 台日機構投資人共同認購

相關新聞

嚴陳莉蓮：裕隆轉型 今年現成果

裕隆集團昨（1）日舉行團拜，董事長嚴陳莉蓮並對員工發出一封信，她指出，過去裕隆集團務實轉型累積的資源，從今年起開始逐步發...

車市掛牌量 減逾14%

今年1月台灣汽車市場受到十天年假的影響，單月掛牌量僅34,788輛，年減14.4%；雖然各車廠加大販促力道刺激買氣，但因...

連鎖加盟協會理事長：通膨與人力短缺並列今年兩大難題

台灣連鎖暨加盟協會今（1）日舉辦「流通經營者聯誼餐會新春團拜」，理事長陳翔玢表示，今年春節連鎖加盟業表現普遍理想，尤其是...

房市遇四大利空！買氣、建商推案信心指標跌至三年新低

房市降溫了嗎？數據會說話。中央銀行今（1）日公布，去(2022)年12月，國銀購屋貸款與建築貸款餘額年增率續降，其中，象...

還沒看到復甦強訊號 陽明董座鄭貞茂：今年目標沒有「虧錢」這兩字

航運界春節團拜今（1）日上午舉行，陽明海運（2609）董事長鄭貞茂會後接受採訪時表示，現在還沒看到復甦的強訊號，但市場的...

雷虎重大進展 無人機攔截系統將出爐

雷虎科技（8033）發展無人機持續有重大進展，其中與創未來合作的無人機攔截整合系統，經過近一年的研發，預計今年第2季後可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。