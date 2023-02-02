ESG大浪助攻綠色轉型潮 信義全球：今年工業地產商機來了

這一波ESG浪潮推動下，工業地產市場將注入新氣象，企業積極建置新式智慧化廠房、廠辦，或將既有廠房進行更新升級，綠色經濟成工業地產推動引擎，持續活絡市場發展。

根據經濟部最新統計資料，2022年前三季製造業產值為13兆元，較前年同期成長約10％，其中以電子零組件業產值表現最為亮眼，第三季產值1.4兆元刷下歷年單季新高紀錄，隨著後疫情時代產業活動陸續回歸疫前水準，為強化永續競爭力，各產業都加速綠色轉型的腳步，信義全球資產公司觀察工業廠房也出現綠色轉型潮，據經濟部公布之綠色工廠獲證名單，包括台積電（2330）、聯華電子（2303）、日月光（3711）等知名大廠，共有85座廠房都已取得綠色工廠認證。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，觀察取得綠色工廠認證的廠房，依產業別進行分析，可發現以電子零組件製造業52座為最多，佔整體的61%，其次是化學材料製造業的13座。依分布區域進行分析，則可發現取得綠色工廠認證的工廠多分布於南部地區，台南、高雄共計有41座，佔整體的48%，比例將近一半；而桃園、新竹共計有26座，佔30%。

林建勛經理分析，南部有較多廠房取得綠色工廠認證，觀察主要原因為近年中、南部有較多新興工業區及產業園區開發，有較多大面積工業土地釋出，加上台積電南下帶動相關產業鏈南移，成為吸引企業於中、南部設置新廠的誘因。桃園、新竹既有工業區林立，已形成完整產業聚落，相對來說已較少有大面積工業土地釋出，因此企業多是在原廠周邊進行購地擴廠。

永續經營已成為各大企業的重要營運策略，林建勛經理觀察未來工業地產市場將有三大趨勢，其一，產業走向AI智能、數位化方向發展，加上近年回流台商多屬中高階、科技產業，國內產業加速轉型與升級，將帶動具智能化、自動化等多功能廠房、廠辦需求；其二，一改早期工業區多為低密度、低樓層工廠，工業區立體化漸成主流，未來將有更多新穎、具綠色規劃的廠房、廠辦大樓，改變傳統工業區樣貌；其三，淨零排放已是國際趨勢，產業將更重視ESG、落實綠色生產，在國際綠色供應鏈中佔有一席之地。

林建勛經理進一步分析，2022年上市櫃法人工業地產總交易額為830億，為近五年交易表現次高，顯示即使近年社會陸續出現疫情、連續升息、國際戰爭等利空因素，工業地產在自用需求支撐下，仍呈現穩定成長。隨著綠色產業興起，企業打造具有減碳、結合AI智能的智慧廠房，工廠變「綠」將有一番嶄新樣貌，有助2023年工業地產穩定成長。