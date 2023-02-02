參與綠營智庫／童子賢：扮經濟議題建言者

民進黨智庫「新境界文教基金會」邀請和碩集團董事長童子賢擔任副董事長，彭博資訊指出，這項人事可能引發中國大陸關注，增添蘋果與中國大陸供應鏈的不確定性。

對於相關報導，童子賢強調：「我非參與政治的角色，只是被徵詢產業問題與經濟議題時候的建言者。」

彭博則引述童子賢回應指出：「我想，這份邀請應該是執政黨智庫希望在政治以外能擴大意見參與，所以希望融合產業發展、經濟發展等意見吧！」，「人人可以發言表達意見，這是民主社會的常態」。

親近童子賢人士透露，雖然童子賢擔任新境界文教基金會副董事長，但其實童子賢也與前立委丁守中及前行政院長江宜樺等藍營人士交好，若說童子賢擔任新境界文教基金會副董事長，將影響蘋果及其在大陸供應鏈的不確定性，是太過忽略中道意見的說詞，也太過忽略社會有經濟與產業議題必須實事求是，而不是太在意虛銜。

親近童子賢人士指出，童子賢也是屬性偏藍的長風基金會副董事長，該基金會董事長由江宜樺擔任。此外，童子賢也是丁守中創立兩岸交流基金會長期以來的董事，深度參與史丹福大學胡佛研究所的中國近代史研究與二蔣日記史料保存。

彭博指出，和碩2021年的年報顯示，該公司約42%的固定資產都位於中國大陸。