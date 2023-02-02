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三星推旗艦機 大立光上鏡

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
三星旗艦機Galaxy S23全系列亮相。三星／提供
三星旗艦機Galaxy S23全系列亮相。三星／提供

智慧手機巨擘三星今（2）日發表2023年旗艦機Galaxy S23全系列，共推出S23、S23+、S23 Ultra三款機種；其中，最高階機種S23 Ultra搭載最高2億畫素主鏡頭，拍照功能堪稱地表最強，預料將掀起一波搶購潮，有助大立光、GIS-KY、晶技等供應鏈業績吃補。

目前全球手機市場景氣處於寒冬，而三星Galaxy S23為2023年首發的旗艦機，因此被視為是市場風向球，備受外界關注，若能成功掀起購機風潮，手機產業則有望開始邁入復甦階段。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

Galaxy S23手機外觀方面，共推出紫、綠、白、黑等四色選擇，全系列機種以一致的視覺設計語彙，具備流線鏡頭外框，讓整體視覺更俐落大方，並搭載新一代康寧Gorilla Glass Victus 2玻璃，結合Armor鋁合金材質邊框，相當抗刮耐磨。

在性能方面，Galaxy S23全系列機種的主晶片均採用Galaxy專屬高通Snapdragon 8 Gen 2主晶片，CPU較前代效能提升30%、GPU提升41%、NPU較提升49%。

此外，S23 Ultra支援1至120 Hz畫面更新頻率，換言之，用戶在追劇或者玩遊戲時，畫面也將更加順暢，同時也因主晶片效能強大，因此能實現光線追蹤技術，讓遊戲體驗更優異。

外界關注的鏡頭方面也全面升級，其中S23 Ultra搭載最高2億畫素主鏡頭、三倍及十倍光學變焦、最高100倍超高倍變焦，以及1,200萬畫素前置自拍鏡頭，主鏡頭解析度為前代的16倍，能捕捉更多細節，同時搭載雙倍光學防手震，並結合VDIS軟體助力，大幅減少夜間拍攝物體運動的模糊狀況。

另外，S23 Ultra內嵌S Pen也讓生產力大躍進，只要透過智慧選取，可偵測圖像中的日期、時間、地址、電話、email、網址等資訊，進一步建議開啟特定應用程式，成為用戶貼心小助手。

供應鏈方面，大立光為三星高階鏡頭供應商，外界看好受惠最大；屏下指紋辨識模組是由GIS-KY供應，手機內部的石英元件則由晶技供應。法人認為，三星新機若能獲得市場青睞，將強化零組件拉貨力道，有助供應鏈業績走升。

鏡頭 智慧手機 三星

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