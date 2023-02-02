三星頂級產品 成長力道強

三星旗艦機Galaxy S23全系列正式對外亮相，未來銷售狀況備受外界關注。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙認為，考量通貨膨脹、政治衝突與供應鏈挑戰等全球情勢，今年科技產業確實持續面臨挑戰，但三星旗下所有高階品項將以強大的實力與韌性，帶動公司營收成長。

根據市調機構Canalys最新報告，2022年全球智慧型手機出貨下降11%，市況下滑，需求疲軟，但三星市占率較前一年成長1%，仍以22%的市占率穩坐銷售龍頭。

三星市占率成長主因，一方面是折疊機銷售量突飛猛進，另一方面直立式主流機種Galaxy S系列銷量平穩，同時三星的高階機種也相當受到市場歡迎，成長力道也優於平價機種。

據了解，若以Galaxy S22系列來看，Ultra機種數量占三星全球銷售比重40%以上，而就三星平板而言，身為首款「Ultra」機種的Galaxy平板Galaxy Tab S8 Ultra也深受消費者青睞，且高階平板的市場需求持續暢旺。

陳啓蒙表示，透過Ultra品牌打頭陣，旨在提供消費者三星史上最卓越的產品，而無論是從銷售端或市占率來看，用戶對高階機種的熱愛程度有增無減，因此即使大環境因素讓科技業受到挑戰，但高階機種場仍相當暢旺，而且深具成長潛力。