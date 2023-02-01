ADAS發威！詮欣今年業績成長兩成 獲利成長優於營收

詮欣（6205）董事長吳連溪今（1）日表示，2023年營收與獲利將持續成長，主要是車用ADAS產品開始大量出貨，並開發新的車用乙太網路產品，全面搶占車聯網商機，法人預估，該公司去年每股稅後純益（EPS）超過4元，今年業績將成長兩成，獲利成長將優於營收成長幅度。

吳連溪指出，車用產品仍是2023年最明確的成長動能，特別是在先進駕駛輔助系統（ADAS）應用，成長幅度最大，美系電動車大廠使用產品會從1顆，增加4顆，今年車用營收將倍增，占營收比重挑戰兩成。

另外，在車聯網趨勢下，他也看好乙太網路連接器應用在車聯網上面，已開發多渠道高速傳輸的解決方案，將是2025年後的主力成長動能。目標2025年車用營收占比達五成。

除車用外，他說，網通與工業應用今年也將繳出不錯成長，網通年增幅度上看兩成，工業應用也會有一成增長，消費電子則寄望元宇宙的新應用，今年也有成長機會。

產能方面，吳連溪說，因應車用的長期成長，汐止二廠已完工，並陸續進駐機台，車用客戶陸續查廠後，明年量產。

法人預期，詮欣今年整體營收將有兩成成長，毛利率優於去年，獲利增幅會高於營收。今年業績可望逐季成長。至於第1季，1月營收將月增與年增，2月業績將會下滑，3月重回成長軌道。