中華電信MOD、Hami Video雙平台《牛車來去》居冠

中華電信MOD、Hami Video上架眾多強檔影劇，統計發現，投資旗艦台劇《牛車來去》穩坐雙平台戲劇收視冠軍，韓國災難鉅作《緊急迫降》為電影類雙平台第一名。

中華電信表示，獨家懸疑韓影《局中局》、獨家全套韓劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》等熱播新片，助攻MOD「影劇館+」收視點閱較去年同期成長兩成，戲劇類更創下歷年春節假期點閱新高紀錄，Hami Video「60天春節優惠方案」銷售亦較去年成長5倍。

台劇《牛車來去》目前蟬聯MOD、Hami Video戲劇點閱冠軍3週，即日起至2月28日，Hami Video限時開放《牛車來去》1-6集免費觀賞，邀請更多觀眾一起加入追好劇的行列。除了優質台劇外，Hami Video排行榜前十名分別為獨家全套上架韓國宮廷古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《初戀》佐藤健主演日劇《要是說了100萬次就好了》、日本影帝西島秀俊主演刑偵喜劇《警視廳局外人》以及李寶英廣告公司職場復仇大戲《代理公司》等超夯日韓劇。電影排行部分，MOD與Hami Video前三名為《緊急迫降》、《局中局》以及《行動代號：狼狩獵》，均為高票房韓國電影。