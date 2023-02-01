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康寧2022年營收及每股盈餘成長 顯示科技事業維持穩定訂價

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
康寧2022年營收及每股盈餘成長，顯示科技事業群維持穩定訂價。業者／提供
康寧2022年營收及每股盈餘成長，顯示科技事業群維持穩定訂價。業者／提供

康寧（紐約證交所代碼：GLW）今日公佈2022年第4季及全年業績，並提出對2023年第1季的展望。康寧表示，以2021年的出色表現為基礎，在2022年帶動營收及每股盈餘成長，並於充滿挑戰的外部環境中表現出靈活策略。其中，光學通訊事業群及 Hemlock 與新興成長事業的營收數字達到兩位數的成長幅度；顯示科技事業群則是維持穩定訂價。

康寧當前的市場包括光學通訊、行動消費性電子、顯示科技、車用產品、太陽能、半導體和生命科學。

為創新曲面車內顯示器提供永續的玻璃解決方案，打造更美好的駕駛體驗與更環保的車輛。康寧與全球技術暨汽車零組件解決方案創新業者LG電子合作，推進車內連網能力，且攜手群創（3481）旗下的領先汽車顯示器公司 CarUX ，開創車用顯示器的未來。隨著印度推動汽油微粒濾心的安裝，康寧持續將其汽油微粒濾心業務擴展到新市場。

康寧管理團隊預計2023年第1季的營收將受到中國大陸疫情相關干擾的影響，核心營收在32億至34億美元之間，核心每股盈餘在0.35至0.42美元之間。

2022年第4季採取的訂價及生產力改進行動，預計將從2023年第1季開始帶來獲利能力和現金流效益。

康寧2022年第4季GAAP 營收額為34億美元，核心營收為36億美元。GAAP 每股盈餘為0.04美元，每股核心盈餘為0.47美元。GAAP 與每股核心盈餘之間的差異來自於第4季的重組費用，以及與公司貨幣避險合約和日元計價債務相關的非現金、按市值計算的調整。

相較於表現強勁的2021年，康寧2022全年度的 GAAP 營收為142億美元，年增1%，核心營收為148億美元，年增5%。其中，光學通訊事業群的年營收超過50億美元，達到歷史新高。

儘管2022年下半年面板製造商的產能利用率急劇下降，與前年同期相比，顯示科技事業群仍是維持穩定的訂價表現。

另外，特殊材料和環保科技事業群的營收與去年同期相比維持一致，表現優於低迷的終端市場。Hemlock 與新興成長事業的表現與去年同期相比，成長了34%，主要是受太陽能相關產品營收，以及康寧醫藥科技與車用玻璃解決方案較去年同期強勁成長的推動。

康寧全年 GAAP 每股盈餘為1.54美元，每股核心盈餘為2.09美元。GAAP 與每股核心盈餘之間的主要差異來自於重組費用。

康寧管理團隊預估2023年第1季的核心營收介於32億美元至34億美元之間，每股核心盈餘在0.35美元至0.42美元之間。由於中國大陸疫情相關的干擾，管理團隊預計營收的下滑幅度將超過季節性變動。管理團隊在2022年第4季採取行動來提高價格和改善生產力。康寧預計將會在2023年第1季開始展現出這些行動的效益，因此，儘管預計營收繼續下降，但獲利能力將有所改善。

康寧董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）表示：「在2022年，康寧憑藉在光學通訊及太陽能領域的穩固地位，以及各事業群的表現持續優於其終端市場，核心營收成長到148億美元。儘管占半數營收的市場，其需求處於衰退，很高興我們仍持續創造康寧營收的成長。疫情持續影響著全球經濟，獲利能力和現金流不及營收成長的表現。我們在第4季採取了重大的額外價格和生產力改進行動，將從今年開始改善利潤率和現金流，以回應上述情況。

魏文德指出：「2023年將繼續專注於妥善經營各事業群的業務，包括配合全球和市場動態，同時推進長期成長計畫和能力，並且隨著全球經濟的穩定，這將推動我們取得成功。即使中國大陸疫情相關的干擾目前正在影響電視、汽車、智慧型手機和 IT 等市場，但我們將準備好在消費者恢復需求時抓住成長契機，仍對達成多年持續增長的能力充滿信心。」

康寧執行副總裁暨財務長 Ed Schlesinger 表示：「康寧在2022年的全年營收和每股盈餘都有所成長。我們在第四季採取行動，進一步提高公司的獲利能力和現金流。這些行動包括再次調高光學通訊和生命科學產品的價格、改善生產力指標與減少庫存。」

Schlesinger著說：「展望未來，隨著終端市場復甦，我們已經做好準備掌握成長機會。預計第1季的核心營收在32億美元至34億美元之間，第2季的營收將在此基礎上有所提高。儘管營收下降，近期各項行動所帶來的效益將改善獲利能力，預計第1季的每股核心盈餘在0.35美元至0.42美元之間。」

營收 康寧

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