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遠傳5G下載、上傳網速高於台灣電信業者整體中位數表現

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
遠傳在「5G網速」、「整體行動網速」表現緊追中華電信，5G下載網速、上傳網速均高於台灣電信業者整體中位數表現。圖／遠傳提供
遠傳在「5G網速」、「整體行動網速」表現緊追中華電信，5G下載網速、上傳網速均高於台灣電信業者整體中位數表現。圖／遠傳提供

國際行動網路調查權威SPEEDTEST今(1)日公布最新「台灣行動量測報告」，遠傳（4904）在「5G網速」、「整體行動網速」緊追中華電信（2412），5G下載網速、上傳網速均高於台灣電信業者整體中位數表現。

根據Opensignal去年9月、12月公布的最新「5G全球行動網路體驗報告」、「台灣行動網路體驗報告」，遠傳的「5G可用率」(代表5G用戶連接到5G服務的時間百分比)為全球第二、全台第一，代表用戶能長時間使用絕佳5G網速。

去年愛立信消費者行為研究室進行至今規模最大的「全球5G用戶消費者研究」，從2022年4月至9月止，調查全球37個市場，發現「5G可用率」對於客戶滿意度至關重要，認為5G可用率高的民眾中，有70%對其電信商感到滿意，提高5G可用率可望使5G用戶的滿意度成長4倍，5G可用率將成為用戶滿意度的新基準。台灣愛立信也補充，截至去年9月，台灣市場的5G用戶有46％的時間連接到5G網路，預期將為電信業彼此較勁的新指標。

5G 遠傳

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