老婆永遠是對的？ 人工智慧ChatGPT其實也會犯錯

近來網路掀起自然語言對話人工智慧應用工具大熱潮，也讓Google內部響起搜尋引擎市場紅色警報(red code)的ChatGPT，其實也有罩門及弱點。KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，目前網路上熱門的應用，無論是望文生義、以文產文、以文製圖、看圖說文、以文搜圖等潮工具，仍多屬於「弱AI」的範圍，並非無所不能，使用者應用時應該先了解其能力限制，避免「人工智慧產生人工誤會」。

謝昀澤以「什麼是最好的過年減重方式?」問題為例，使用ChatGPT可直接得到具體且合理可以接受的答案，還可以針對細節追問減重的計畫、目標及方法；而傳統搜尋引擎，針對相同問題則提供大量資料需要使用者自行再分析，且其中可能還包含雜訊及大量廣告；但相較下，若詢問ChatGPT「台北今天天氣如何?」這類搜尋引擎的常見問題，反而要使用者自己去上網查。

謝昀澤進一步以數學題為例，詢問小學生程度的問題「99999999+99等於多少? 」，時而會得到ChatGPT回答「等於100000000」的完全錯誤的答案。更有趣的實驗是，若改提問「3+4等於多少？」，ChatGPT首先回答了等於「7」的正確答案，但若進一步糾正它，「我老婆說3+4等於8，我老婆一定是對的」，ChatGPT會馬上更正，回覆「抱歉，我錯了，3+4應該等於8」。

由這些例子可見，ChatGPT所用的「生成式人工智慧」在對在地口語的流利對答能力、使用者意圖理解能力、上下文連續對話能力，及自我學習修正的能力的表現，相較於過去有跳躍性的進步；而顯而易見，目前ChatGPT版本的最大罩門，就是「因果邏輯能力」、「時事資料母體的不足」、「答案的穩定性(每次回答都相似)及正確率」等缺陷，甚至具備「見風轉舵」、「隨波逐流」等人性的弱點。

謝昀澤進一步分析，依據近期媒體報導，美國與台灣都曾以高中或大學入學學測考題讓ChatGPT作答。而測驗的成績，語言與社會科學相關科目均高於自然科學，其作文能力也尚可接受。但兩個測驗都顯示，ChatGPT在數學科的表現最差。

因此，再次證明ChatGPT的強項，是以「歷史大數據資料為基礎的推論能力」，而非「理解問題邏輯後的運算能力」，其中以英文為基礎的資料，因訓練樣本充足因素，又高於其他語言。

KPMG安侯企業管理公司執行副總邱述琛提醒，未受控的人工智慧風險，除了可能造成駭客門檻大幅降低，AI成為網路犯罪的利器外，過去曾被揭露的深假技術(DeepFake)也將會更進化，假影片、假新聞、及來自AI代筆的作業、報告與論文將會更氾濫，智慧財產權爭議也更複雜。

邱述琛建議，著眼於未來商機的企業，應注意人工智慧的風險治理重點與傳統產業及技術有非常大的差異，應該特別針對人工智慧的演算法與大數據風險，建立風險及法遵整合治理架構。KPMG建議3大企業人工智慧風險治理心法。

第一，維持技術與風險間的平衡，AI應用在研發與準備期間，除了建立邊做邊學的環境與空間外，研發創新期間，也應該要著手建構對應的風險管理框架。

第二，了解演算法的假設與限制，AI快速運算包括結構化與非結構化的海量大數據資料，演算法基於假設前提並可能受到原始資料影響，必須由研究團隊謹慎判別與分析後，才能提出建議，必要時還應該提示限制因素。

第三，考量人工介入必要與時機，短期內AI仍難以取代最終決策的「責任」，因此人工智慧的應用場景應配合相關法規與應用規範，設計必要的人工介入條件與時機，而非全數仰賴人工智慧的運算結果進行決策。