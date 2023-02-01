快訊

燈會開幕前就定位 蔣萬安：林奕華2月3日上任副市長

老婆永遠是對的？ 人工智慧ChatGPT其實也會犯錯

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
ChatGPT會透過大量網路數據分析判斷，生成對用戶提問的回應，儘管它因為反應敏捷及言之有物而爆紅，但也引起傳播錯誤資訊或加深偏見的擔憂。美聯社
ChatGPT會透過大量網路數據分析判斷，生成對用戶提問的回應，儘管它因為反應敏捷及言之有物而爆紅，但也引起傳播錯誤資訊或加深偏見的擔憂。美聯社

近來網路掀起自然語言對話人工智慧應用工具大熱潮，也讓Google內部響起搜尋引擎市場紅色警報(red code)的ChatGPT，其實也有罩門及弱點。KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，目前網路上熱門的應用，無論是望文生義、以文產文、以文製圖、看圖說文、以文搜圖等潮工具，仍多屬於「弱AI」的範圍，並非無所不能，使用者應用時應該先了解其能力限制，避免「人工智慧產生人工誤會」。

謝昀澤以「什麼是最好的過年減重方式?」問題為例，使用ChatGPT可直接得到具體且合理可以接受的答案，還可以針對細節追問減重的計畫、目標及方法；而傳統搜尋引擎，針對相同問題則提供大量資料需要使用者自行再分析，且其中可能還包含雜訊及大量廣告；但相較下，若詢問ChatGPT「台北今天天氣如何?」這類搜尋引擎的常見問題，反而要使用者自己去上網查。

謝昀澤進一步以數學題為例，詢問小學生程度的問題「99999999+99等於多少? 」，時而會得到ChatGPT回答「等於100000000」的完全錯誤的答案。更有趣的實驗是，若改提問「3+4等於多少？」，ChatGPT首先回答了等於「7」的正確答案，但若進一步糾正它，「我老婆說3+4等於8，我老婆一定是對的」，ChatGPT會馬上更正，回覆「抱歉，我錯了，3+4應該等於8」。

由這些例子可見，ChatGPT所用的「生成式人工智慧」在對在地口語的流利對答能力、使用者意圖理解能力、上下文連續對話能力，及自我學習修正的能力的表現，相較於過去有跳躍性的進步；而顯而易見，目前ChatGPT版本的最大罩門，就是「因果邏輯能力」、「時事資料母體的不足」、「答案的穩定性(每次回答都相似)及正確率」等缺陷，甚至具備「見風轉舵」、「隨波逐流」等人性的弱點。

謝昀澤進一步分析，依據近期媒體報導，美國與台灣都曾以高中或大學入學學測考題讓ChatGPT作答。而測驗的成績，語言與社會科學相關科目均高於自然科學，其作文能力也尚可接受。但兩個測驗都顯示，ChatGPT在數學科的表現最差。

因此，再次證明ChatGPT的強項，是以「歷史大數據資料為基礎的推論能力」，而非「理解問題邏輯後的運算能力」，其中以英文為基礎的資料，因訓練樣本充足因素，又高於其他語言。

KPMG安侯企業管理公司執行副總邱述琛提醒，未受控的人工智慧風險，除了可能造成駭客門檻大幅降低，AI成為網路犯罪的利器外，過去曾被揭露的深假技術(DeepFake)也將會更進化，假影片、假新聞、及來自AI代筆的作業、報告與論文將會更氾濫，智慧財產權爭議也更複雜。

邱述琛建議，著眼於未來商機的企業，應注意人工智慧的風險治理重點與傳統產業及技術有非常大的差異，應該特別針對人工智慧的演算法與大數據風險，建立風險及法遵整合治理架構。KPMG建議3大企業人工智慧風險治理心法。

第一，維持技術與風險間的平衡，AI應用在研發與準備期間，除了建立邊做邊學的環境與空間外，研發創新期間，也應該要著手建構對應的風險管理框架。

第二，了解演算法的假設與限制，AI快速運算包括結構化與非結構化的海量大數據資料，演算法基於假設前提並可能受到原始資料影響，必須由研究團隊謹慎判別與分析後，才能提出建議，必要時還應該提示限制因素。

第三，考量人工介入必要與時機，短期內AI仍難以取代最終決策的「責任」，因此人工智慧的應用場景應配合相關法規與應用規範，設計必要的人工介入條件與時機，而非全數仰賴人工智慧的運算結果進行決策。

人工智慧 演算法 大數據

延伸閱讀

ChatGPT開發公司釋軟體工具 可辨識AI生成文字

全國電 年營收拚新高

被問這輩子最愛誰？王文洋的答案讓許聖梅驚呆了

生技股新兵長佳智能明舉辦上櫃前法說會 興櫃股價站上90元關卡

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉：上半年景氣蠻挑戰 將會看到一些影響

針對今年景氣看法？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日表示，今年景氣蠻挑戰的，經過這幾年疫情與俄烏戰爭所造成的影響，在...

稅收超徵是「行政失能」？龔明鑫最想對高嘉瑜說六個字

政府稅收去年超徵4900多億元，民進黨立委高嘉瑜曾批「行政失能」，國發會主委龔明鑫今天接受Yahoo TV《齊有此理》節...

老婆永遠是對的？ 人工智慧ChatGPT其實也會犯錯

近來網路掀起自然語言對話人工智慧應用工具大熱潮，也讓Google內部響起搜尋引擎市場紅色警報(red code)的Cha...

彭博：和碩董座童子賢出任綠營智庫副董 恐觸怒北京

台灣民進黨智庫新境界文教基金會邀請和碩集團董事長童子賢擔任副董事長，彭博資訊指出，這項人事可能引發中國大陸的關注。

精誠宣布 將代理全球網路暨端點安全領導品牌Sophos

精誠（6214）集團代理全球網路暨端點安全領導品牌Sophos全系列產品，將與旗下資安專業服務子公司智慧資安科技攜手合作...

臻鼎入選2023彭博性別平等指數 全球PCB首家

臻鼎-KY（4958）今（1）日宣布入選 2023 彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。