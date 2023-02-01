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稅收超徵是「行政失能」？龔明鑫最想對高嘉瑜說六個字

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為國發會主委龔明鑫。報系資料照
圖為國發會主委龔明鑫。報系資料照

政府稅收去年超徵4900多億元，民進黨立委高嘉瑜曾批「行政失能」，國發會主委龔明鑫今天接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪時表示，台灣疫情期間表現相對其他國家好很多，2021年全世界研究機構都估全球經濟不好，也認為台灣會受中國大陸波及，可能非常不好，但結果不是，台灣經濟當年是全世界第二好，即使國發會已寬估，還是比寬估更好，才會超徵，並非「行政失能」。

主持人追問如果是這樣，會想對高嘉瑜說什麼？龔明鑫尷尬一笑後，回答「大家一起加油」。

龔明鑫表示，普發現金6千元用意之一就是經濟共享，台灣因為2020、2021兩年表現相對好，尤其是出口製造帶動成長，表現都比估計好。他說，2019年美中貿易戰開始後，全世界研究機構都估台灣非常不好，認為兩岸依存度高，可能會被波及，結果完全不是，台灣表現非常好，2021年經濟成長還是全世界第二好，第一名是愛爾蘭。

主持人問，高嘉瑜為何說稅收超徵是「行政失能」？龔明鑫表示，全世界都估台灣經濟不好，台灣自己也不能說自己非常好，但國發會已經寬估，但最後結果卻是比寬估更好，稅就會多收。他說，度過疫情是大家共同努力成果，不是都是某些企業的貢獻，因為是全民共同守住疫情，整體經濟才好，所以要共享經濟。

對於很多人一再強調超徵就要「還稅」？龔明鑫反問：「如果要還稅，不是要還給台積電？」

主持人問被說行政失能，是否心情不好？龔明鑫表示，「沒有事」，世界上沒有事可以一百分，既然已經盡量寬估台灣經濟成長，台灣經濟表現好，連他去年參加APEC代表大會，很多國家都對他說，疫情期間環境嚴苛，台灣還可以表現這麼好，「很羨慕台灣」。

最後被問到想對高嘉瑜說什麼?龔明鑫回答：「大家一起加油」。

龔明鑫 疫情 高嘉瑜

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