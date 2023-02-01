臻鼎入選2023彭博性別平等指數 全球PCB首家

臻鼎-KY（4958）今（1）日宣布入選 2023 彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality Index, GEI)，成為全球第一家入選該指數的PCB企業。今年全球共有484家企業入選，分別來自45個國家及地區、11個產業、合併市值達16兆美元，台灣共計有16家企業 入選。

彭博性別平等等指數透過五大關鍵面向，共70項指標來評估企業在多元化和性別等政策的表現。其中五大關鍵面向包括:領導力及人才培養(Leadership & talent pipeline)、 薪酬平等及性別同工同酬(Equal pay & gender pay parity)、包容性文化(Inclusive culture)、性騷擾防治政策(Anti-sexual harassment policies)，以及品牌形象 (External brand)。

臻鼎表示，「我們很榮幸首度參加即入選彭博性別平等指數，這是對臻鼎打造性別友善職場的肯定。臻鼎相信性別平等是創新、成長和吸引人才的關鍵驅動力，我們將持 續提升性別平等資訊揭露的透明度並推動多元共融的職場環境，強化企業的永續競爭力。」

臻鼎於2021年成立隸屬於董事會之「永續發展委員會」，並於旗下設立「社會共融執行小組」，負責人權保護及促進職場多元與平等，由上而下建立多元共融的企業文化。臻鼎表示，「企業要有良好的發展需匯集優秀的人才，我們以積極的心態、平等 的態度、關愛的語言與員工交流，創造優良的企業氛圍。為提升員工在職體驗，增加員工歸屬感，公司規劃多個員工多元文化項目，包括從懷孕到育兒的福利措施及彈性的工作安排，以支持員工兼顧工作發展及家庭照顧。」