劉揚偉：鴻海將布局歐洲EV零組件 「3、4月之間赴美」

針對電動車展望，3月與4月是否到美國拜訪客戶？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日表示，到美國拜訪客戶是一定的，但是3月還是4月，要看產業狀況，客戶狀況，以及疫情狀況，3與4月之間應該會。

至於拜訪是否會有目標？他說，一定會有目標，不會因為疫情結束，作寒暄式的拜訪，應該會有幾個相關簽約活動，大概是朝這個方向進行。我們在美國俄州的工廠，我還沒去看過，也去看看那邊新工廠，在美國威州也會有新的計劃，到時會跟大家說明。當然也要看墨西哥的一些新的發展，我們做了不少投資，是一個非常重要的地區。

是否加大墨西哥投資，與規劃？他說，除了傳統ICT產業在墨西哥投資，在汽車產業這一兩年來的投資也是重頭戲，陸續都開花結果，蓋廠房要動土，移入設備都需要一兩年的時間，現在差不多成形了。

今年科技日亮點？他說，一定會有新的車型，希望客戶能夠一起參展。過去是自己展，鴻海的車子，鴻華先進的車子，今年應該會邀請重要客戶一起來展。

至於歐洲設廠？他說，我們在歐洲幾個地方都有廠，是原來ICT的廠，整個歐洲氛圍與EV的國家策略要更清楚，這是一個，另外一個是，我們在哪邊也在規劃EV相關零件，EV整車會慢一點，EV零件會快一點。