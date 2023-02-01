中華電信連續5年獲最佳行動涵蓋、台灣5G網速第一名

國際權威網路測速機構SPEEDTEST公布最新認證，中華電信5G再度獲獎，連續5年最佳行動涵蓋、台灣5G網速第一名。

中華電信表示，2022年12月獲得OPENSIGNAL台灣5G網速體驗第一名肯定，在SPEEDTEST 2023年2月最新公布的「台灣行動量測報告」中，獲2018-2022「連續5年最佳行動涵蓋」和「連續5年最佳行動網路」冠軍，是2021-2022年台灣5G網速第一名，是國內唯一蟬聯2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王。

SPEEDTEST報告中提出，中華電信5G下載速率超越全台各業者平均1.4倍，延續SPEEDTEST 2022上半年報告，連續5年或國際認證機構的最快行動網路、最佳行動涵蓋及最佳行動網路等三項第一。

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