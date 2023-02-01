快訊

交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

緬甸政變兩週年：專訪仍在仰光勇敢報導的新聞記者

普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

劉揚偉：鴻海大陸生產恢復正常 延攬關潤對台灣EV有幫助

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）。記者蕭君暉／攝影

針對中國大陸廠區營運狀況，是否恢復到正常軌道？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日表示，鴻海在大陸的其他地方都正常，你講的是鄭州廠區，這次疫情爆發之後，很快就過去了，比我們想像中快，沒有造成很大影響，上次發生了鄭州事件，使得大陸在這一波疫情開放之後，反而對鄭州廠區有很大幫助，因為之前很多員工染疫，馬上染疫過後，就可以投入生產，經過這段時間之後，大陸的生產恢復正常。

對於如何延攬關潤擔任鴻海電動車策略長？劉揚偉說，我看到他離開（日產集團）的新聞之後，透過各種不同管道跟他聯繫，終於聯繫上了，剛開始關潤對於集團不了解，也有一些擔憂，經過多次溝通後，他非常積極的，有熱情的參與鴻海在EV上面的發展。關潤的加入不僅對鴻海有幫助，對台灣產業也會有很大幫助。

至於花了多少時間，說服關潤加入？劉揚偉說，差不多有兩個多月，至於關潤與鴻海副總蕭才祐如何分工？劉揚偉說，關潤飾策略長，策略是最高單位，蕭才祐則是負責政策方面。

鴻海 劉揚偉

延伸閱讀

立訊吃到貴蘋果 將衝擊鴻海股價？

裕隆今年喜上加喜？鴻華先進傳本季IPO、納智捷n7下半年交車 原來是因「這件事」

蘋果電動車比首款iPhone難產！為何不做Apple Car 恐面臨鴻海成長瓶頸？

獨家開箱鴻海電動車！直擊台灣隊挺進美國 重裝打造台灣第二座護國神山

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉：上半年景氣蠻挑戰 將會看到一些影響

針對今年景氣看法？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日表示，今年景氣蠻挑戰的，經過這幾年疫情與俄烏戰爭所造成的影響，在...

影／鴻海開工新春團拜　劉揚偉：下半年景氣可能翻轉

鴻海今天上午舉行新春開工團拜，由董事長劉揚偉親自主持。劉揚偉受訪時表示，在世界各國的努力下，今年下半年的景氣，有可能會從...

劉揚偉：鴻海大陸生產恢復正常 延攬關潤對台灣EV有幫助

針對中國大陸廠區營運狀況，是否恢復到正常軌道？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日表示，鴻海在大陸的其他地方都正常，你...

高效部署各式AI應用 宜鼎推InnoEx虛擬I/O擴充模組

全球AI/AIoT蓬勃發展，邊緣運算及邊緣裝置佈建需求逐年攀升，宜鼎國際（Innodisk）今（1）日宣布，推出全新「I...

網通大廠合勤控去年獲利成長近五成 法人看好持續成長

合勤控（3704）公布去年自結獲利，稅後淨利16.18億元，年增47.5%，每股稅後純益（EPS）4.07元，符合市場預...

【芯視野】大廠都在砍人！半導體「裁員滾滾」幾時休？

多家半導體巨頭罕見地「步調一致」——相繼走上裁員之路。在最近的裁員潮中，包括但不限於泛林集團裁員1300人，美光裁員約5000人，格芯裁員800人，新思裁員100多人，英特爾裁員近200人、高通繼裁150多人之後又將在以色列削減數十個工作崗位。不止有設計巨頭，也涉及設備、EDA、製造等大廠，讓處於下行周期的半導體業界再次感受到陣陣寒意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。