劉揚偉：鴻海大陸生產恢復正常 延攬關潤對台灣EV有幫助

針對中國大陸廠區營運狀況，是否恢復到正常軌道？鴻海（2317）董事長劉揚偉今（1）日表示，鴻海在大陸的其他地方都正常，你講的是鄭州廠區，這次疫情爆發之後，很快就過去了，比我們想像中快，沒有造成很大影響，上次發生了鄭州事件，使得大陸在這一波疫情開放之後，反而對鄭州廠區有很大幫助，因為之前很多員工染疫，馬上染疫過後，就可以投入生產，經過這段時間之後，大陸的生產恢復正常。

對於如何延攬關潤擔任鴻海電動車策略長？劉揚偉說，我看到他離開（日產集團）的新聞之後，透過各種不同管道跟他聯繫，終於聯繫上了，剛開始關潤對於集團不了解，也有一些擔憂，經過多次溝通後，他非常積極的，有熱情的參與鴻海在EV上面的發展。關潤的加入不僅對鴻海有幫助，對台灣產業也會有很大幫助。

至於花了多少時間，說服關潤加入？劉揚偉說，差不多有兩個多月，至於關潤與鴻海副總蕭才祐如何分工？劉揚偉說，關潤飾策略長，策略是最高單位，蕭才祐則是負責政策方面。