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高效部署各式AI應用 宜鼎推InnoEx虛擬I/O擴充模組

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

全球AI/AIoT蓬勃發展，邊緣運算及邊緣裝置佈建需求逐年攀升，宜鼎國際（Innodisk）今（1）日宣布，推出全新「InnoEx虛擬I/O擴充模組」打造敏捷部署解決方案，透過虛擬I/O擴充技術的軟硬體整合，幫助全球產業高效部署各式AI智能應用。

市場調研機構預期2030年全球將有高達290億只IoT邊緣設備，並自2020年起創造11.6%的高年複合成長率

宜鼎表示，藉由「工業I/O虛擬化軟體技術」（IIoVT）及「InnoEx虛擬I/O擴充模組」的軟硬體整合，幫助企業有效控制電腦設備購置預算、解決剪不亂理還亂的複雜線路。就實際操作而言，只需在電腦系統安裝虛擬I/O驅動，並連接網路線路，即可彈性擴充終端設備數量與距離，且不論是單純的RJ45網路連接，亦或是乙太網路區網架構，都能夠無痛整合。

宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清表示，宜鼎在Innodisk AI的架構下，持續挖掘客戶痛點、滿足市場缺口。InnoEx充分展現敏捷部署精神，不僅增加I/O擴充彈性、解決複雜線路、更能節省設備購置或是重新開發的成本。而這項全新的虛擬I/O擴充架構，不僅已在市場獲得客戶的高度期待，也可望取得國際專利認可。

宜鼎表示，全球邊緣設備勢必得透過有線或無線架構與電腦系統連結，然而在機構開發趨向輕量、小型化的趨勢下，已大幅壓縮I/O擴充插槽空間，不論是外接顯示器的HDMI插槽，或是外接智能鏡頭的USB接口都十分有限。如欲贈加I/O擴充裝置數量，往往只能重新設計主板，但既耗時又不符合經濟效益。

宜鼎指出，全新虛擬I/O擴充解決方案，透過IIoVT及InnoEx的軟硬整合，發揮像是多功能轉接埠的功能，讓外接裝置能夠獲得彈性擴充。InnoEx不僅具備高度系統相容性、不占用原先電腦系統上的I/O插槽、無須改動機構設計，更能整合到現有的網絡架構，透過連網實現無邊界I/O擴充。

顯示器

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