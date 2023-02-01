【芯視野】大廠都在砍人！半導體「裁員滾滾」幾時休？

多家半導體巨頭罕見地「步調一致」——相繼走上裁員之路。

在最近的裁員潮中，包括但不限於泛林集團裁員1300人，美光裁員約5000人，格芯裁員800人，新思裁員100多人，英特爾裁員近200人、高通繼裁150多人之後又將在以色列削減數十個工作崗位。不止有設計巨頭，也涉及設備、EDA、製造等大廠，讓處於下行周期的半導體業界再次感受到陣陣寒意。

從相對值來看，泛林集團宣佈裁減約1300人，約7%的員工；格芯約為5%；英特爾由於員工基數大比例極低；美光最為「激進」，裁員比例高達10%。雖然此前幾個月，Arm決定全球裁員18%，且Arm將其英國員工裁減了20%，但考慮到員工基數，美光裁員造成的影響或更加劇烈。

在地緣政治、新冠疫情及全球經濟下滑影響下，半導體產業鏈及其生態也連帶進入下行周期。這些公司的裁員或是削減資本支出，或為業務調整，但裁員「過冬」無疑均是半導體行業下行的「直觀」投射。行業人士指出，這反映出半導體行業的周期性波動，這是逃不過的規律，基本每幾年會經歷一波「過山車」，但此次多重因素交織之下造成的波動烈度要遠超以往。

存儲器和驅動IC大廠衝擊甚重

在這一輪衝擊之下，消費電子業遭受了諸多重創，相應地存儲器或驅動IC大廠承壓日重，裁員不得不下「狠手」。

因存儲器價格暴跌，讓美光最近的營收直接「腰斬」，不得不宣佈以自願減員和裁員相結合的方式，在2023年將員工人數減少約10%。

作為美國最大的存儲器大廠，美光全球員工約為4.8萬人，裁員10%意味著大約5000人受到影響，同時美光還會暫停2023年的獎金發放，以進一步削減成本。

為了止損，美光還將大幅削減2023年的資本開支，由原計劃的120億美元砍到了70到75億美元，削減近40%，將大幅減少產量優化庫存，有預計說2023年上半年將產生效果。

其它存儲器大廠雖然聲勢沒有這麽浩大，但其實也在勉力支撐。據韓媒TheElec爆料，SK海力士正大幅削減團隊規模，該公司為各部門領導人數設定了配額，整體負責人人數減少接近二三成。

反觀存儲器第一，盡管三星電子第四季度營收572億美元，同比下滑8%；營業利潤35億美元，同比暴跌69%，但三星電子由於業務多元化，且形成「逆周期投資」的路逕依賴，或短時內不會走向裁員之路。

在消費電子需求萎縮的情形下，作為觸控與驅動整合IC（TDDI）大廠也遭受到巨大衝擊，敦泰前不久宣佈將裁員約10%至13%，且中高端主管均減薪，後續走勢依舊難以明朗。

設計和製造緊隨其後

作為設計業巨頭，沒想到這一輪英特爾和高通等也都赫然在列。

在英特爾公佈的2022年第四季度財報中，實現營收140.4億美元，低於市場預期，並創下2016年來最低季度營收。在此黯淡收成之下，英特爾的裁員步伐也在加快。前不久據英特爾提交給加州就業部的文件顯示，英特爾正在加州裁員近200人，並預計還會有更多的裁員。據悉，這是對去年年底開始的裁員行動的進一步加碼。

先前英特爾已提議俄勒岡州等地的芯片廠員工，放3個月的無薪假。去年12月初，英特爾計劃讓在愛爾蘭工作的2000多名員工無薪休假3個月。據悉，英特爾計劃在2023年削減30億美元的成本，削減成本的措施之一就包括裁員，年初的裁員或仍是序幕？

手機芯片大廠高通面對智能手機市場急劇下滑的衝擊，也無奈祭出裁員大招。繼在去年年底高通在美國聖疊戈裁員153人之後，有報導稱將在以色列進行新一輪裁員，削減數十個工作崗位。相較高通在全球的12500名員工，裁員比例接近2%。

作為製造廠，對這波寒潮難免「感同身受」。全球第四、美國最大晶圓代工廠GlobalFoundries（格芯）宣佈將於12月在全球裁員近800人。約佔5%。要指出的是，盡管其第三季度利潤和收入均創新高，但仍採取裁員擧措，顯然格芯對於行業前景並不樂觀。

而台積電貴為代工第一大巨頭，自然也難以獨善其身。有分析人士指出，台積電在實施部分彈性上班制，這背後的因素其實是調整產能，表明產能利用率下降，近日或有重磅消息發佈。

業內人士還進一步透露，台灣邏輯芯片代工去年上半年業績較好，但受去年下半年下遊市場進一步惡化傳導，去年年底和今年1月份已有少量的裁員消息曝光，2月有可能會進一步公佈。

在製造「放慢生產線、推遲新工廠建設，並減少對現有設施的改進」的直接影響下，半導體設備大廠泛林也不得不宣佈裁減約1300人，相當於約7%的員工，以在不斷下滑的市場中減少開支。

何時回煖？

這一波此起彼伏的波及產業鏈各環節的裁員潮，也讓業界心驚：還將持續多久？

反觀到大陸半導體公司，雖然曝光的裁員新聞較少，但上述行業人士指出，由於整體市場形勢不佳，國內一些大公司或在著力收縮開支，一些大廠由於遭受禁令影響，業務遭受重創，也不得不大幅裁員。而一些初創公司或投資遇冷，或難以流片，亦有可能在這一輪寒潮中率先倒下。

有行業專家對集微網表示，中國半導體業有其特殊性，與國際規則不盡相同，因為國內半導體業非完全市場化，且在美國以及同盟者的打壓下更要強力發展，更要加長補短，不斷增強我國半導體業的韌性。

不得不說目前行業仍處於行情的低谷，2023上半年的日子仍不好過。

上述專家分析，庫存消化還需要一段時間，從走勢來看，有可能在2023年第三季走向回煖，行業恢復景氣。一些應用表現強勁，如數據中心、汽車電子、工業物聯網等，且我國在不遺餘力加快成熟工藝產能擴充，對相關的設備與材料都將帶來促進作用。

美光CEO曾判斷，當前供需失衡情況是13年來最嚴重的，不過庫存應該會在當前到頂，2023年年中的時候將恢復正常，下半年收入就會改善。

「活下去」或是今年上半年衆多半導體廠商的「目標」之一了。