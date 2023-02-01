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【芯視野】大廠都在砍人！半導體「裁員滾滾」幾時休？

集微網／ 文/李映

多家半導體巨頭罕見地「步調一致」——相繼走上裁員之路。

在最近的裁員潮中，包括但不限於泛林集團裁員1300人，美光裁員約5000人，格芯裁員800人，新思裁員100多人，英特爾裁員近200人、高通繼裁150多人之後又將在以色列削減數十個工作崗位。不止有設計巨頭，也涉及設備、EDA、製造等大廠，讓處於下行周期的半導體業界再次感受到陣陣寒意。

從相對值來看，泛林集團宣佈裁減約1300人，約7%的員工；格芯約為5%；英特爾由於員工基數大比例極低；美光最為「激進」，裁員比例高達10%。雖然此前幾個月，Arm決定全球裁員18%，且Arm將其英國員工裁減了20%，但考慮到員工基數，美光裁員造成的影響或更加劇烈。

在地緣政治、新冠疫情及全球經濟下滑影響下，半導體產業鏈及其生態也連帶進入下行周期。這些公司的裁員或是削減資本支出，或為業務調整，但裁員「過冬」無疑均是半導體行業下行的「直觀」投射。行業人士指出，這反映出半導體行業的周期性波動，這是逃不過的規律，基本每幾年會經歷一波「過山車」，但此次多重因素交織之下造成的波動烈度要遠超以往。

存儲器和驅動IC大廠衝擊

在這一輪衝擊之下，消費電子業遭受了諸多重創，相應地存儲器或驅動IC大廠承壓日重，裁員不得不下「狠手」。

因存儲器價格暴跌，讓美光最近的營收直接「腰斬」，不得不宣佈以自願減員和裁員相結合的方式，在2023年將員工人數減少約10%。

作為美國最大的存儲器大廠，美光全球員工約為4.8萬人，裁員10%意味著大約5000人受到影響，同時美光還會暫停2023年的獎金發放，以進一步削減成本。

為了止損，美光還將大幅削減2023年的資本開支，由原計劃的120億美元砍到了70到75億美元，削減近40%，將大幅減少產量優化庫存，有預計說2023年上半年將產生效果。

其它存儲器大廠雖然聲勢沒有這麽浩大，但其實也在勉力支撐。據韓媒TheElec爆料，SK海力士正大幅削減團隊規模，該公司為各部門領導人數設定了配額，整體負責人人數減少接近二三成

反觀存儲器第一，盡管三星電子第四季度營收572億美元，同比下滑8%；營業利潤35億美元，同比暴跌69%，但三星電子由於業務多元化，且形成「逆周期投資」的路逕依賴，或短時內不會走向裁員之路。

在消費電子需求萎縮的情形下，作為觸控與驅動整合IC（TDDI）大廠也遭受到巨大衝擊，敦泰前不久宣佈將裁員約10%至13%，且中高端主管均減薪，後續走勢依舊難以明朗。

設計和製造緊隨其後

作為設計業巨頭，沒想到這一輪英特爾和高通等也都赫然在列。

在英特爾公佈的2022年第四季度財報中，實現營收140.4億美元，低於市場預期，並創下2016年來最低季度營收。在此黯淡收成之下，英特爾的裁員步伐也在加快。前不久據英特爾提交給加州就業部的文件顯示，英特爾正在加州裁員近200人，並預計還會有更多的裁員。據悉，這是對去年年底開始的裁員行動的進一步加碼。

先前英特爾已提議俄勒岡州等地的芯片廠員工，放3個月的無薪假。去年12月初，英特爾計劃讓在愛爾蘭工作的2000多名員工無薪休假3個月。據悉，英特爾計劃在2023年削減30億美元的成本，削減成本的措施之一就包括裁員，年初的裁員或仍是序幕？

手機芯片大廠高通面對智能手機市場急劇下滑的衝擊，也無奈祭出裁員大招。繼在去年年底高通在美國聖疊戈裁員153人之後，有報導稱將在以色列進行新一輪裁員，削減數十個工作崗位。相較高通在全球的12500名員工，裁員比例接近2%。

作為製造廠，對這波寒潮難免「感同身受」。全球第四、美國最大晶圓代工廠GlobalFoundries（格芯）宣佈將於12月在全球裁員近800人。約佔5%。要指出的是，盡管其第三季度利潤和收入均創新高，但仍採取裁員擧措，顯然格芯對於行業前景並不樂觀。

而台積電貴為代工第一大巨頭，自然也難以獨善其身。有分析人士指出，台積電在實施部分彈性上班制，這背後的因素其實是調整產能，表明產能利用率下降，近日或有重磅消息發佈。

業內人士還進一步透露台灣邏輯芯片代工去年上半年業績較好但受去年下半年下遊市場進一步惡化傳導，去年年底和今年1月份已有少量的裁員消息曝光，2可能會進一步公佈

在製造「放慢生產線、推遲新工廠建設，並減少對現有設施的改進」的直接影響下，半導體設備大廠泛林也不得不宣佈裁減約1300人，相當於約7%的員工，以在不斷下滑的市場中減少開支。

何時回煖？

這一波此起彼伏的波及產業鏈各環節的裁員潮，也讓業界心驚：還將持續多久？

反觀到大陸半導體公司，雖然曝光的裁員新聞較少，但上述行業人士指出，由於整體市場形勢不佳，國內一些大公司或在著力收縮開支，一些大廠由於遭受禁令影響，業務遭受重創，也不得不大幅裁員。而一些初創公司或投資遇冷，或難以流片，亦有可能在這一輪寒潮中率先倒下。

有行業專家對集微網表示，中國半導體業有其特殊性，與國際規則不盡相同，因為國內半導體業非完全市場化，且在美國以及同盟者的打壓下更要強力發展，更要加長補短，不斷增強我國半導體業的韌性。

不得不說目前行業仍處於行情的低谷，2023上半年的日子仍不好過。

上述專家分析，庫存消化還需要一段時間，從走勢來看，有可能在2023年第三季走向回煖，行業恢復景氣。一些應用表現強勁，如數據中心、汽車電子、工業物聯網等，且我國在不遺餘力加快成熟工藝產能擴充，對相關的設備與材料都將帶來促進作用。

美光CEO曾判斷，當前供需失衡情況是13年來最嚴重的，不過庫存應該會在當前到頂，2023年年中的時候將恢復正常，下半年收入就會改善。

「活下去」或是今年上半年衆多半導體廠商的「目標」之一了。

半導體 美國

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