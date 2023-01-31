馬克宏向台灣喊話 廠商不願去法國設廠的三大原因

集微網消息，近日，法國總統馬克宏公開喊話台灣，“請把電動車和半導體帶來法國”。不過目前仍沒有晶圓廠表示赴法國設廠，《ETtoday新聞雲》揭秘了廠商不願去法國設廠的三大原因。

首先，光是人力成本是一大問題，美國設廠的工資非常高，歐洲也不會低；其次，客戶所在地也是一大考量，但歐洲目前似乎還沒有如此龐大的需求，可以讓晶圓大廠願意頂著高昂成本設廠，歐洲也沒有美國那樣強大的政治壓力，可以讓晶圓廠有非去不可的理由；最後，歐洲就算推出芯片法案補助，但補助對芯片廠來說是九牛一毛，不會減少多少成本。

另外，業界透露，晶圓廠就算去歐洲設廠，也會選東歐這種地更便宜、人力成本也更便宜的地方，或是德國，法國可能不會在考慮名單內。

日前有消息稱，台積電於今年初派遣一個高管團隊前往德國，討論當地政府對未來工廠的支持程度以及當地供應鏈滿足其需求的能力。知情人士稱，此次訪問是台積電高管在六個月內進行的第二次訪問，預計很快就會做出是否投資數十億美元建設工廠的最終決定，該工廠最早可能在2024年開始建設。

台積電當時回應稱，設廠地點選擇有諸多考慮因素，台積電拓展全球製造版圖是基於客戶需求、商機、運營效率和成本經濟等多方面的考慮，不排除任何可能性，但目前沒有具體計劃。一切以公司正式對外公告為主。