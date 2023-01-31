我經濟成長率下修 台經院：傳產相對看好

「今年台灣經濟就是要靠內需來支撐！」台經院院長張建一31日於記者會指出，台灣受到全球需求轉弱，外貿將受到嚴重打擊。但政府公共建設預算規模創新高，加上邊境開放帶動民間消費力，預測2023年經濟成長率下修為2.58%。台經院研究員劉佩珍指出，2023年台灣房市受到購房成本上升、政府打炒房等狀況，狀況不樂觀。

今年我外貿不樂觀

台經院公佈報告說，在新冠變種病毒、俄烏戰爭、氣候變遷與通膨等影響下，各國製造業活動已明顯放緩，將延續到2023年，歐美經濟表現恐陷入零成長或衰退的的狀況。台經院指出，國際需求減弱將嚴重打擊我國外貿表現，經濟主要靠政府公共預算、民間消費來支撐。

在對外貿易方面，受到全球需求減弱的影響，積體電路及資通產品進入下行階段，加上許多國家持續推動關鍵物資供應鏈在地化，更陸續推出晶片法案，鞏固其半導體供應鏈安全，將衝擊到台灣出口貿易與民間投資。

台經院研究員景氣預測中心主任孫明德也說，「科技業就要等待庫存調整，美國消費力回升，展望才會比較樂觀」。但他指出，相對科技業，傳統產業展望相較看好，主要受到中國解封的影響，因為中國仍是許多大宗原物料的進口國，且中國解封後機械用量比較大，但要注意到「可能是急單多，未必是長單，還是要關注後續狀況」。

房市量縮價緩跌

劉佩珍說，去年12月六都建物買賣移轉件數年減25.1%，顯見大環境利空頻傳，使得房市信心受到影響，投資客逐漸退場，自住客購置房產的評估時間也拉長，顯見市場對房市景氣仍保守以對。

她指出，未來房市呈現「量縮價緩跌」的萎縮局面，因為國內經濟狀況持續趨緩；房貸成本高漲，增加民眾買房成本；且民眾實質經常性薪資也出現下降；加上《平均地權條例》三讀通過，居住正義的議題將驅使政府對於房市政策持續採取動態性調控措施，尚無鬆綁的機會，都造成房市前景混沌不明的狀況。

此外，張建一指出，「未來通膨仍是最重大的議題，影響預計會持續超過１年到２年的時間」，尤其俄烏戰爭也是影響全球經濟表現的一大不確定因素，歐洲能源危機風險猶存，中國開始大量進口液化天然氣，天然氣價格有能再度飆高，進而影響經濟成長動能。

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