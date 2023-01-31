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永續做起來 智原推出ASIC跨地域生產支援服務

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今(31)日宣布，為ASIC客戶提供跨地域的多點製造支援服務。藉由與全球晶圓代工、半導體封裝和測試服務廠商的長期密切合作，智原能夠為客戶提供彈性生產支援，以減輕因經濟、意外、流行病或地緣政治而造成的製造風險。

智原今日收在169.5元，上漲1元。去年合併營收為130.65億元，創下新高，也達成年營收成長六成的目標。

為實現企業永續，智原表示，投入資源致力於穩健的企業持續營運計劃（BCP），並整合全球多點資源，包含工程師、晶圓代工廠、封裝和測試合作夥伴，成功克服過去幾年的供應鏈及產能挑戰。因此，該計畫以其靈活的生產供應鏈管理、快速應變與風險管控能力獲得全球客戶的肯定。

智原科技營運長林世欽表示，很高興為客戶提供可選擇的生產解決方案。透過與全球供應鏈夥伴合作，增強應對突發事件的營運彈性，並協助客戶更有信心地開發長生命週期產品。

智原 晶圓代工廠

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