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台積電首推碳盤查工作坊 景碩等47家供應商響應

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（31）日更新ESG電子報，其中提到首推碳盤查工作坊，精進供應商綠色永續力，截至民國112年1月，包含景碩（3189）、中砂（1560）等總計47家供應商共71人參與，為其低碳營運管理賦能。

台積電指出，公司致力實踐對環境與社會負責任的營運模式，除承諾民國139年達到淨零排放並發布《氣候相關財務揭露報告》，亦積極建立半導體綠色供應鏈，以四大方針推動供應商落實低碳管理，同時於永續報告書設立長期目標並定期追蹤其減量成效，民國111年更進一步分別針對尚未取得ISO 14064-1溫室氣體查證證書、年用電量大於500萬度的供應商，首次推出「溫室氣體盤查」、「產品碳足跡盤查」主題工作坊，由專業講師將複雜的盤查過程進行拆解說明，引導供應商專責人員正確鑑別廠房、產品的碳排放來源與數據計算，進而規畫改善作為達成減量目標。

景碩資深副總經理暨副永續長黃耿芳提到，正確的碳盤查數據是減碳路徑的基石，台積公司透過工作坊協助供應商了解碳盤查目的與共同目標，並透過即時輔導解決供應商盤查過程遇到的問題，值得推廣學習。

台積電也指出，打造綠色低碳供應鏈是台積公司提升半導體產業永續性的重要關鍵，未來除定期舉辦小班制的碳盤查工作坊進行手把手教學，台積公司亦於「台積電供應商永續學院」推出「企業溫室氣體盤查」線上課程，說明盤查基礎知識與計算方式，並列為民國112年第一階供應商必修課程，深化供應鏈永續實踐力，一同創造共好未來。

台積電 半導體

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