快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

集邦：今年伺服器整機出貨年增率下修至1.87%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
集邦估計，Meta、Microsoft、Google、AWS四家採購量原先預估年增6.9%，降至4.4%，影響今年全球伺服器整機出貨年增率下降到1.87%。本報資料照
集邦估計，Meta、Microsoft、Google、AWS四家採購量原先預估年增6.9%，降至4.4%，影響今年全球伺服器整機出貨年增率下降到1.87%。本報資料照

全球經濟逆風，北美四大雲端服務供應商下修伺服器採購量。集邦（TrendForce）估計，Meta、Microsoft、Google、AWS四家採購量原先預估年增6.9%，降至4.4%，影響今年全球伺服器整機出貨年增率下降到1.87%，連帶影響Server DRAM供需失衡情形，預估本季Server DRAM價格跌幅約20~25%。

集邦分析，Meta伺服器採購量年減幅度擴大至3.0%，而後續採購量還可能再下修，除經濟不穩是所有CSP面臨的一大變因外，還包含Meta在丹麥的資料中心因區域性碳排未過標準，其餘歐盟境內資料中心的擴建面臨考驗；其次，Meta電子商務業務比高達98%，疫後電商業務持續受衝擊，加上ODM廠庫存仍高，恐將影響後續擴建動能。

集邦指出，Microsoft方面，由於企業雲端投資需求尚未明顯下滑，2023年伺服器採購量由年增16.9%下修至13.4%，伺服器採購量仍能維持雙位數成長。未來可能再調降採購量的原因，包含企業持續性裁員，影響Microsoft SaaS（Software as a Service）的營收表現；企業支出收斂，使Microsoft旗下IaaS、PaaS雲端業務成長受限；供應鏈物料去化不如預期，導致新平台Gen 9（Intel Sapphire Rapids、AMD Genoa、Ampere Siryn）量產規模縮限等原因。

Google方面，集邦指出，對伺服器的採購量年增幅度也收斂至5.2%，影響後續採購計畫有兩點，其一，採用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機種的伺服器整機總成本未能達到Google 預期，將降低下半年新機種的量產規模。其二，疫後電商需求轉低，影響雲端營收的成長，進而降低Google伺服器的擴建計畫。

由於大環境需求疲弱，集邦表示，AWS對於上游供應鏈的訂單包含CPU、連接器、銅箔基板等，均較2022年向下調整約30%，2023年AWS伺服器採購量年增幅收斂至6.2%。後續採購量是否再下修受兩大因素影響，首先是Graviton機種在AWS使用集中客戶端需求為主，若企業對於今年需求放緩，則將影響AWS對Graviton機種的採購動能；其次是原表定今年第三季量產的Graviton 3若正式被Graviton 4機種取代，以開發時程來說，新機種的出貨數量將無法反映在2023年數字上。

雲端服務 Meta Google

延伸閱讀

北美縮減採購量 2023年全球伺服器整機出貨年增率下修至1.87%

亞洲大學頒給AMD董事長蘇姿丰名譽博士 校長蔡進發：開啟更多國際交流

Google工作20年一覺醒來彷彿沒存在過！冷血裁員讓員工感嘆 想領年終也得「分期付款」

查Google Maps北高開車僅3小時半…他驚「有新的快速道路」？輸入這串字見端倪

相關新聞

台積電首推碳盤查工作坊 精進供應商綠色永續力

台積電致力實踐對環境與社會負責任的營運模式，為積極建立半導體綠色供應鏈，以四大方針推動供應商落實低碳管理，去年更進一步分...

南科三期擴建都更案再公開展覽 建構高科技產業廊帶

配合高科技產業發展需求與促進投資政策，行政院核定「南部科學園區台南園區擴建計畫」，選定新市區台糖看西農場為最適區位，經南...

摩爾斯微電子攜手群光電 推出全球首台物聯網安全監控網路攝影機

專注於物聯網（IoT）連線的無晶圓半導體公司摩爾斯微電子（Morse Micro）與電子製造領導廠商群光電子宣布建立策略...

安森美攜手大眾汽車 導入碳化矽基板開發車用逆變器

半導體車用元件大廠安森美（onsemi）宣布，與德國大眾汽車集團 (VW)簽署策略協定，為下一代平台系列提供模組和半導體...

車用晶片荒舒緩 車用PCB今年營運受惠供應鏈復甦

台積電（2330）總裁魏哲家日前法說會上預告車用晶片需求持續增加但短缺將很快舒緩。相關訊息成為業界討論焦點，業界認為，車...

回購聯芯計畫受阻 聯電：持續與股東溝通

聯電計劃回購中國12吋廠聯芯股分，將聯芯納為獨資子公司，目前回購計畫受阻。聯電對此表示，將持續與聯芯股東溝通，希望能依合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。