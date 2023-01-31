集邦：今年伺服器整機出貨年增率下修至1.87%

全球經濟逆風，北美四大雲端服務供應商下修伺服器採購量。集邦（TrendForce）估計，Meta、Microsoft、Google、AWS四家採購量原先預估年增6.9%，降至4.4%，影響今年全球伺服器整機出貨年增率下降到1.87%，連帶影響Server DRAM供需失衡情形，預估本季Server DRAM價格跌幅約20~25%。

集邦分析，Meta伺服器採購量年減幅度擴大至3.0%，而後續採購量還可能再下修，除經濟不穩是所有CSP面臨的一大變因外，還包含Meta在丹麥的資料中心因區域性碳排未過標準，其餘歐盟境內資料中心的擴建面臨考驗；其次，Meta電子商務業務比高達98%，疫後電商業務持續受衝擊，加上ODM廠庫存仍高，恐將影響後續擴建動能。

集邦指出，Microsoft方面，由於企業雲端投資需求尚未明顯下滑，2023年伺服器採購量由年增16.9%下修至13.4%，伺服器採購量仍能維持雙位數成長。未來可能再調降採購量的原因，包含企業持續性裁員，影響Microsoft SaaS（Software as a Service）的營收表現；企業支出收斂，使Microsoft旗下IaaS、PaaS雲端業務成長受限；供應鏈物料去化不如預期，導致新平台Gen 9（Intel Sapphire Rapids、AMD Genoa、Ampere Siryn）量產規模縮限等原因。

Google方面，集邦指出，對伺服器的採購量年增幅度也收斂至5.2%，影響後續採購計畫有兩點，其一，採用Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa新機種的伺服器整機總成本未能達到Google 預期，將降低下半年新機種的量產規模。其二，疫後電商需求轉低，影響雲端營收的成長，進而降低Google伺服器的擴建計畫。

由於大環境需求疲弱，集邦表示，AWS對於上游供應鏈的訂單包含CPU、連接器、銅箔基板等，均較2022年向下調整約30%，2023年AWS伺服器採購量年增幅收斂至6.2%。後續採購量是否再下修受兩大因素影響，首先是Graviton機種在AWS使用集中客戶端需求為主，若企業對於今年需求放緩，則將影響AWS對Graviton機種的採購動能；其次是原表定今年第三季量產的Graviton 3若正式被Graviton 4機種取代，以開發時程來說，新機種的出貨數量將無法反映在2023年數字上。