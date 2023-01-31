郭董小金雞方略電子 ISE 2023大秀MiniLED柔性綠色顯示器

全球最大規模視聽整合系統展ISE 2023，即日起至2月3日在巴塞隆納展開，方略電子（PanelSemi corp.）將展出最新的第三代顯示技術「可撓式柔性顯示器 （AM Mini LED Flexible Display）」。這款產品經過方略電子研發團隊多年來努力的成果，擁有最先進的主動式矩陣（Active Matrix） Mini/Micro LED 技術，以及優異的節能省電性能，可滿足國際市場對高質量顯示器的需求。

方略電子是全球首家Solution for Panel Semiconductor公司，主要股東為永齡基金會和群創（3481）。

方略電子副總經理張中星表示，2023年方略電子將從國際專業展出發，拓展海外商機。這次ISE與全球合作夥伴Lang AG共同展出，將是方略電子進軍歐洲的重要時刻。方略電子高效率節能的第三代顯示器，可以為客戶提供真實的節能和環保商機，相信這款顯示器將在國際市場上大受歡迎。

隨著半導體技術一日千里，高速發展的電子元件朝向小型化與柔軟化，第三代顯示技術「可撓式柔性顯示器 」的輕薄、捲曲，正是下一代最具發展潛力的技術之一。運用在具有優異亮度、對比和色彩的 Mini/Micro LED，結合主動式矩陣(Active Matrix) 驅動的高效率節能特點，在淨零碳排方面具有顯著優勢，支持 ESG (環境、社會、管治)的環境永續，各方面滿足國際科技趨勢發展，相當令人期待。

張中星說，節能已是國際趨勢，歐洲市場對方略電子的顯示器很感興趣。今年在整個 ISE 展場的蛋黃區，會有台灣精品金質獎的可撓式柔性顯示器，用創意的方式懸掛、拼接、彎曲。年初剛拿到CES創新獎的圓柱型顯示器，也從美國直接運去。

當SDGs作為聯合國2030年全球推動永續發展的指導方針後，各項永續評分愈加受到國際重視，歐盟更將於2025年起實施「企業永續報導指令」（CSRD）。淨零碳排已成為普世新價值，國內企業無不鍛鍊起 ESG 基本功，以落實永續經營，接軌國際趨勢，數位轉型，勢在必行。各領域包含影音視聽、廣告、媒體、行銷等，更是提前進入數位化時代，未來最具永續態度與凸出的創意格調，將可成為引領世代的一流企業。