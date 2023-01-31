達擎進軍ISE 2023 展出未來工作型態的智慧企業解決方案

友達（2409）旗下子公司達擎於1月31日至2月3日參加2023歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe，ISE），以協助企業強化團隊協作、最大化提升工作場所的空間管理效率為主軸，展出智慧辦公空間、空間管理、會議協作和沉浸體驗等解決方案。

達擎專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，致力提供市場全方位的智慧顯示解決方案。隨著新技術出現、混合辦公模式日漸普及、敏捷管理需求增加，企業正在加快數位轉型步伐，改變營運與管理方式。達擎結合創新顯示技術和軟硬體整合能力，推出協助企業與商務人士靈活運用工作空間、強化團隊協作的智慧企業解決方案。

達擎總經理廖世宏指出：「達擎以成為最有價值的策略合作夥伴為目標，協助合作夥伴在市場中取得領先優勢與推動成長。作為在商業與工業顯示器的領導者，達擎首度於ISE的展出將展現我們高度整合的能力，以全方位解決方案應用於不同的市場需求。我們期待透過此次參展吸引更多潛在合作夥伴，促成更多合作商機」。

結合AIoT技術開發智慧企業解決方案 推動企業數位轉型

受益於集團緊密的供應鏈合作夥伴及整合集團資源，達擎汲取20多年的經驗，從核心顯示技術延伸，與生態圈夥伴合作，為企業所需的溝通協作應用場景提供合適的顯示器產品與解決方案，滿足企業未來需求。隨著混合工作場所和團隊協作模式越來越受歡迎，跨地域、跨平台協作是工作場所數位轉型的關鍵。達擎的主要目標是結合顯示創新、軟硬體整合及AIoT技術，協助企業改造現代工作場所。

智慧行動辦公艙解決方案 零干擾、易安裝、多功能智慧管理

達擎智慧行動艙解決方案提供一個具備隱私、不受干擾的獨立空間，提供混合辦公的企業員工於辦公區域或公共場所中使用。具備良好隔音效果及多項智慧管理功能，例如簡易方便的預約系統、隨插即用視訊會議設備、環控系統和可依使用狀況自動調整的智慧調光玻璃。

會議空間管理解決方案 靈活運用、管理空間

現代工作型態的轉變，使工作場所的靈活運用變得更加重要。達擎會議空間管理解決方案包含預約與管理空間平台XpacePlus，及會議室電子門牌、座位電子標牌及樓層導覽等，可即時了解空間使用狀態，整合會議室和辦公空間的查詢、預約、保留，提供全方位空間資源運用與管理功能。

達擎會議空間管理解決方案不僅能讓用戶在需要的時間和地點輕鬆進行預約，也可提供管理人員深入了解使用情況，有效管理資源。

會議室解決方案 視訊商務會議整合、實現無縫協作

達擎會議室解決方案提供65吋至85吋企業系列多功能互動式觸控顯示器，搭載多種互動工具與應用程式及視訊會議功能，能使團隊無縫溝通與協作。雙系統應用設計支援 Android 及 Windows 雙系統自由切換，無需連接外部電腦即可使用各種會議軟體

LED 顯示屏彈性模組化設計、輕鬆快速安裝

達擎持續專注發展創新顯示產品，為企業提供適用各種空間應用的LED顯示屏與數位看板，打造沉浸式視覺感受。達擎推出配備控制器的130吋 LED顯示屏，具備高色彩深度與廣色域設計，可呈現逼真的高畫質影像。採用模組化設計的預組架構，現場安裝更彈性、快速省時。

攜手生態圈合作夥伴 掌握智慧企業商機

達擎積極佈局垂直市場，與合作夥伴共同開發，在企業數位轉型潮流中提供加強協作、增加空間利用效益的產品及解決方案，持續打造符合智慧企業需求的完整服務。