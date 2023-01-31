快訊

胡歌驚喜宣布：我當爸爸啦！曝老婆身分「母女平安」

公布口罩鬆綁？陳建仁視察指揮中心 3點半開臨時記者會

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2月1日起統統漲價 荷包縮水了

台積電首推碳盤查工作坊 精進供應商綠色永續力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電首推碳盤查工作坊， 精進供應商綠色永續力。圖/聯合報系資料照片
台積電首推碳盤查工作坊， 精進供應商綠色永續力。圖/聯合報系資料照片

台積電致力實踐對環境與社會負責任的營運模式，為積極建立半導體綠色供應鏈，以四大方針推動供應商落實低碳管理，去年更進一步分別針對尚未取得ISO 14064-1溫室氣體查證證書、年用電量大於500萬度的供應商，首次推出「溫室氣體盤查」、「產品碳足跡盤查」主題工作坊，由專業講師將複雜的盤查過程進行拆解說明，引導供應商專責人員正確鑑別廠房、產品的碳排放來源與數據計算，進而規畫改善作為達成減量目標；截至民國112年1月，總計47家供應商共71人參與，為其低碳營運管理賦能。

台積電表示，公司以多元方式精進供應鏈低碳管理作為，除透過工作坊培養供應商碳盤查能力外，民國110年即與經濟部工業局合作推動節能減碳輔導計畫，18家參與計畫供應商經年度輔導後，民國111年總計節電290萬度、減碳1,400公噸；民國111年新增6家供應商參與，經文件檢視與現場診斷找出節能機會點，共挖掘22件具潛在節能效益專案，民國112年將陸續推動，期盼透過精進供應商節能減碳能力及績效，一同對減緩氣候變遷做出具體貢獻。

台積電強調，打造綠色低碳供應鏈是台積電提升半導體產業永續性的重要關鍵，未來除定期舉辦小班制的碳盤查工作坊進行手把手教學，公司也於「台積電供應商永續學院」推出「企業溫室氣體盤查」線上課程，說明盤查基礎知識與計算方式，並列為民國112年第一階供應商必修課程，深化供應鏈永續實踐力，一同創造共好未來。

台積電 減碳 半導體

延伸閱讀

台積電飆漲40元！謝金河曝「2個吉兆」預告晶圓雙雄是最大目標

外資連5日買超逾16萬張 台積電14兆市值保衛戰

費半跌幅重！台股開盤下跌74點 台積電開盤挫低7元

1/31【早晨財經速解讀】外資狂買台股700億 今年重返萬八?特斯拉反彈近三成 最換情況已過?港股兩個月上漲五成 有基之彈?

相關新聞

摩爾斯微電子攜手群光電 推出全球首台物聯網安全監控網路攝影機

專注於物聯網（IoT）連線的無晶圓半導體公司摩爾斯微電子（Morse Micro）與電子製造領導廠商群光電子宣布建立策略...

台積電首推碳盤查工作坊 精進供應商綠色永續力

台積電致力實踐對環境與社會負責任的營運模式，為積極建立半導體綠色供應鏈，以四大方針推動供應商落實低碳管理，去年更進一步分...

安森美攜手大眾汽車 導入碳化矽基板開發車用逆變器

半導體車用元件大廠安森美（onsemi）宣布，與德國大眾汽車集團 (VW)簽署策略協定，為下一代平台系列提供模組和半導體...

南科三期擴建都更案再公開展覽 建構高科技產業廊帶

配合高科技產業發展需求與促進投資政策，行政院核定「南部科學園區台南園區擴建計畫」，選定新市區台糖看西農場為最適區位，經南...

車用晶片荒舒緩 車用PCB今年營運受惠供應鏈復甦

台積電（2330）總裁魏哲家日前法說會上預告車用晶片需求持續增加但短缺將很快舒緩。相關訊息成為業界討論焦點，業界認為，車...

回購聯芯計畫受阻 聯電：持續與股東溝通

聯電計劃回購中國12吋廠聯芯股分，將聯芯納為獨資子公司，目前回購計畫受阻。聯電對此表示，將持續與聯芯股東溝通，希望能依合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。