台積電首推碳盤查工作坊 精進供應商綠色永續力

台積電致力實踐對環境與社會負責任的營運模式，為積極建立半導體綠色供應鏈，以四大方針推動供應商落實低碳管理，去年更進一步分別針對尚未取得ISO 14064-1溫室氣體查證證書、年用電量大於500萬度的供應商，首次推出「溫室氣體盤查」、「產品碳足跡盤查」主題工作坊，由專業講師將複雜的盤查過程進行拆解說明，引導供應商專責人員正確鑑別廠房、產品的碳排放來源與數據計算，進而規畫改善作為達成減量目標；截至民國112年1月，總計47家供應商共71人參與，為其低碳營運管理賦能。

台積電表示，公司以多元方式精進供應鏈低碳管理作為，除透過工作坊培養供應商碳盤查能力外，民國110年即與經濟部工業局合作推動節能減碳輔導計畫，18家參與計畫供應商經年度輔導後，民國111年總計節電290萬度、減碳1,400公噸；民國111年新增6家供應商參與，經文件檢視與現場診斷找出節能機會點，共挖掘22件具潛在節能效益專案，民國112年將陸續推動，期盼透過精進供應商節能減碳能力及績效，一同對減緩氣候變遷做出具體貢獻。

台積電強調，打造綠色低碳供應鏈是台積電提升半導體產業永續性的重要關鍵，未來除定期舉辦小班制的碳盤查工作坊進行手把手教學，公司也於「台積電供應商永續學院」推出「企業溫室氣體盤查」線上課程，說明盤查基礎知識與計算方式，並列為民國112年第一階供應商必修課程，深化供應鏈永續實踐力，一同創造共好未來。