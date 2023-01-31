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車用晶片荒舒緩 車用PCB今年營運受惠供應鏈復甦

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）總裁魏哲家日前法說會上預告車用晶片需求持續增加但短缺將很快舒緩。相關訊息成為業界討論焦點，業界認為，車用晶片荒歷經供應鏈近二年調整將在今年大幅改善，並估計大廠積極應對新車展開晶片庫存建立，隨出貨恢復正常與出貨成長皆將有助於車用PCB廠相關大廠2023年營運較2022年持續衝刺成長。

就車用需求方面，台商車用PCB龍頭敬鵬（2355）指出，2023年初步看來車廠生產轉順有助零組件配合出貨，加上車市需求會回溫，公司目標2023年營收持續較2022年成長，營收與獲利來看都會是轉好的一年。

燿華（2367）方面為全球主要車用ADAS用板供應商，燿華提到，2023年全年看來有機會優於2022年，估計在過年工作天數恢復後有望在第2季恢復正常水準。

載板龍頭廠暨PCB大廠欣興（3037）、全球PCB龍頭臻鼎（4958）皆也看好2023年車用需求穩定成長。此外，PCB大廠健鼎（3044）提到，2023年兩大成長動能來自伺服器與汽車領域，至於今年首季因工作天數較少的過年因素，估計首季有望為今年谷底，後續隨客戶需求持續追求成長。

PCB 晶片

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