記憶體業冰風暴／三星利空 衝擊手機鏈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球記憶體業面臨冰風暴，產業龍頭南韓三星也難逃一劫，由於記憶體業務向來是三星集團最大獲利來源，也是支持其他不賺錢事業的最大助力，三星記憶體業務低迷甚至難逃虧損，恐牽動其手機事業發展，進而影響對大立光、聯發科等手機供應鏈的價格與拉貨策略。

業界人士分析，三星手機事業體原先就已經因手機市場寒風而受到重擊，如今記憶體事業也面臨崩盤，很可能會讓三星重新評估對手機市場的策略布局。

據悉，記憶體是三星集團最重要獲利來源，也是支撐集團其他事業的「重要奶水」，隨著三星記憶體事業虧損，智慧手機恐無以為繼。業界人士認為，三星手機事業體也同樣正面臨「艱難時刻」，因為品牌耕耘是需要砸錢投入，不能因記憶體大虧，就削減手機新品研發與品牌行銷等費用，但若不削減，很可能集團赤字將更加嚴重。

業界人士表示，三星集團旗下各事業體雖然都有分工，但終究是同一集團，因此在財務與預算分配方面，集團內部依然會截長補短，而手機屬於品牌事業的重要一環，雖然相當燒錢，但卻也是「企業創新力的重要象徵」，即使記憶體事業虧損，手機該出的新品，該走的行銷，恐怕硬著頭皮都必須投入下去。

智慧手機 三星 記憶體

延伸閱讀

ASML在手訂單創紀錄 EUV占比過半邏輯需求仍強

三星Galaxy S23系列規格外洩恐漲價？7重點一次看、手機顏色、實拍照超驚人

Q1面臨巨大虧損 三星計劃減產

汐止男流浪三星歸家無路 派出所長慷慨解囊

相關新聞

全球記憶體廠 今年恐虧1,500億

彭博資訊報導，記憶體產業正遭遇嚴重挫敗，晶片供過於求、客戶無情砍單，以及產品價格暴跌，今年全球主要記憶體晶片廠總虧損金額...

聯芯撕不掉陸資標籤 影響大了

聯電收購廈門聯芯全數股權進度受阻，恐使得聯芯難以撕下「陸資企業」的標籤，在美中科技戰戰火愈演愈烈下，不僅無法避免美方對陸...

鴻海電動車策略長 關潤出任

鴻海昨（30）日宣布，延攬關潤（Jun Seki）擔任集團電動車策略長，直接向董事長劉揚偉負責，2月1日起生效。

記憶體業冰風暴／三星利空 衝擊手機鏈

全球記憶體業面臨冰風暴，產業龍頭南韓三星也難逃一劫，由於記憶體業務向來是三星集團最大獲利來源，也是支持其他不賺錢事業的最...

聯電回購聯芯 遭陸卡關

晶圓代工大廠聯電去年向經濟部投審會申請，買回廈門金圓產業發展及福建省電子信息產業創業投資合作企業的廈門聯芯百分之卅點○四...

紓解通勤難題 台積部分廠區試行彈性上下班

外傳為紓解員工通勤及竹科交通難題，台積電將針對研發等部分廠區試行彈性分流上下班，員工工作滿八小時即可下班，預計最快2月開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。