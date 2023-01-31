記憶體業冰風暴／三星利空 衝擊手機鏈

全球記憶體業面臨冰風暴，產業龍頭南韓三星也難逃一劫，由於記憶體業務向來是三星集團最大獲利來源，也是支持其他不賺錢事業的最大助力，三星記憶體業務低迷甚至難逃虧損，恐牽動其手機事業發展，進而影響對大立光、聯發科等手機供應鏈的價格與拉貨策略。

業界人士分析，三星手機事業體原先就已經因手機市場寒風而受到重擊，如今記憶體事業也面臨崩盤，很可能會讓三星重新評估對手機市場的策略布局。

據悉，記憶體是三星集團最重要獲利來源，也是支撐集團其他事業的「重要奶水」，隨著三星記憶體事業虧損，智慧手機恐無以為繼。業界人士認為，三星手機事業體也同樣正面臨「艱難時刻」，因為品牌耕耘是需要砸錢投入，不能因記憶體大虧，就削減手機新品研發與品牌行銷等費用，但若不削減，很可能集團赤字將更加嚴重。

業界人士表示，三星集團旗下各事業體雖然都有分工，但終究是同一集團，因此在財務與預算分配方面，集團內部依然會截長補短，而手機屬於品牌事業的重要一環，雖然相當燒錢，但卻也是「企業創新力的重要象徵」，即使記憶體事業虧損，手機該出的新品，該走的行銷，恐怕硬著頭皮都必須投入下去。