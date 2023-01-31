鴻海電動車策略長 關潤出任

鴻海昨（30）日宣布，延攬關潤（Jun Seki）擔任集團電動車策略長，直接向董事長劉揚偉負責，2月1日起生效。

關潤長期服務於日產汽車集團，他加入後，為鴻海未來承接「雷諾日產三菱汽車聯盟」電動車代工訂單增添想像空間，有機會助攻拓展日系車廠版圖。

鴻海表示，關潤長年服務日本汽車產業，擁有近37年經驗，未來將善用其產業經驗與人脈，提供鴻海集團於全球電動車領域佈局對策、集團內電動車業務整合、以及產業課題解方。

供應鏈人士表示，關潤加入鴻海集團，將有三項任務。一，協助優化整合鴻海集團的車用零組件，尤其要提升鴻海在電動車馬達的水準。二，日本車廠長期深耕東南亞市場，關潤將協助鴻海集團經營在泰國與印尼的電動車工廠。三，拓展日系車廠訂單的可能性。

鴻海指出，關潤出生於1961年，是日本長崎縣人，畢業於日本國防大學機械系，主要職涯多在「雷諾日產三菱汽車聯盟」，最高曾擔任首席副營運長，在日產汽車（Nissan Motor）體系下累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、大陸、法國等地，具備多國汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作。

關潤除了在日產服務之外，亦曾派任合資公司東風汽車公司擔任總裁，也曾於日本電產集團（Nidec）擔任總裁、執行長及營運長等職位，對汽車以及零組件產業營運管理非常熟悉。

鴻海強調，集團積極發展電動車業務，並以營運本地化（BOL）與委託設計製造服務（CDMS）的營運模式，尋求各國夥伴、既有車廠、以及新創車廠的分工合作，以標準化、模組化、平台化的基礎，協助品牌客戶做大做強。

未來鴻海將借重關潤在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點運營發展。