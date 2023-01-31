聯芯撕不掉陸資標籤 影響大了

聯電收購廈門聯芯全數股權進度受阻，恐使得聯芯難以撕下「陸資企業」的標籤，在美中科技戰戰火愈演愈烈下，不僅無法避免美方對陸半導體業既有與未來可能的管制，甚至未來也會遭白宮點名「太親陸」而使得聯電出貨美企同步受累，讓聯電後續營運面臨挑戰。

業界分析，或許外界以為，聯電若無法順利將聯芯納為100%持股子公司，頂多就是維持現狀，但在美中兩強互尬的大環境下，「不是只有維持現狀這麼簡單」。

此次聯電收購計畫傳遭福建官方卡關，外界認為是美中科技戰的延燒，因為目前大陸發展先進製程受阻，加上中芯國際良率遲遲拉不起來，仍有陸資且能參與營運的的廈門聯芯，成為陸方難以放棄的據點，但大陸官方深度介入不放手，恐成為聯芯甚至聯電集團後續的包袱。

在美國強力打壓大陸發展半導體業，限制陸企取得關鍵設備的當下，業界原本預期，聯芯若擺脫陸資色彩，可望擺脫遭白宮管制的緊箍咒，後續製程升級、設備取得也相對具有優勢，為聯電集團戰力大加分。如今情勢發展不如預期，聯芯擺脫不了陸資色彩，不僅不利大股東聯電的權益，後續聯芯發展之路也恐出現變數。